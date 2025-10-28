УКР
Українці у Польщі Вербування Росією українців для диверсій
Українців у Польщі закликали не вестися на "кілька тисяч євро" від спецслужб РФ

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк закликав громадян України, які проживають у Польщі, не дозволяти російським спецслужбам використовувати себе для шпіонажу та диверсій.

Про це він заявив в етері польського телеканалу Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Вербування Росією українців у Польщі

Сємоняк зауважив, що часто так звані "одноразові шпигуни" вербуються через Інтернет обіцянками швидкої фінансової вигоди.

"Апелюю до громадян України, які перебувають у Польщі, щоб вони не дозволяли себе обманювати за кілька тисяч євро. Польські служби є ефективними. Навіщо багато років проводити у в’язниці? Навіщо служити Росії, яка напала на Україну?" - наголосив посадовець.

Шпигунство та диверсії на користь РФ

Польский міністр також зауважив, що сучасне шпигунство набуває нових форм: замість класичних схем використовується інтернет-вербування.

Зокрема, російські спецслужби шукають в соцмережах людей, які потребують грошей або перебувають у вразливому становищі, і використовують їх як тимчасових агентів без підготовки.

Сємоняк додав, що вербуванням українців у Польщі спецслужби РФ "вбивають двох зайців":

  • готують диверсійні дії;
  • вносять розбрат між поляками та українцями.

Нагадаємо, напередодні у Польщі затримали двох українців, які працювали на іноземну розвідку.

Також серед нещодавно заарештованих –– троє громадян України, затримані на території Польщі та Румунії за намагання створити канал для перекидання вибухівки в Україну.

Автор: 

Польща українці ФСБ шпигунство
Ганьба то яка....
28.10.2025 22:54 Відповісти
Це правильний заклик. А що там з путінськими фермерами, які блокували кордон, міністр спецслужб не хоче повідомити
28.10.2025 22:57 Відповісти
Таки так(((
28.10.2025 23:01 Відповісти
а кащого президента в поляндii, чим з хвамiлiей на-врот-ский не було?
28.10.2025 23:19 Відповісти
Рукі відрубуйте ! на палю садіть!
Колись 52 мільони мали паспорти , це не робить їх Українями !!
28.10.2025 23:40 Відповісти
 
 