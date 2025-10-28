Українців у Польщі закликали не вестися на "кілька тисяч євро" від спецслужб РФ
Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк закликав громадян України, які проживають у Польщі, не дозволяти російським спецслужбам використовувати себе для шпіонажу та диверсій.
Про це він заявив в етері польського телеканалу Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Вербування Росією українців у Польщі
Сємоняк зауважив, що часто так звані "одноразові шпигуни" вербуються через Інтернет обіцянками швидкої фінансової вигоди.
"Апелюю до громадян України, які перебувають у Польщі, щоб вони не дозволяли себе обманювати за кілька тисяч євро. Польські служби є ефективними. Навіщо багато років проводити у в’язниці? Навіщо служити Росії, яка напала на Україну?" - наголосив посадовець.
Шпигунство та диверсії на користь РФ
Польский міністр також зауважив, що сучасне шпигунство набуває нових форм: замість класичних схем використовується інтернет-вербування.
Зокрема, російські спецслужби шукають в соцмережах людей, які потребують грошей або перебувають у вразливому становищі, і використовують їх як тимчасових агентів без підготовки.
Сємоняк додав, що вербуванням українців у Польщі спецслужби РФ "вбивають двох зайців":
- готують диверсійні дії;
- вносять розбрат між поляками та українцями.
Нагадаємо, напередодні у Польщі затримали двох українців, які працювали на іноземну розвідку.
Також серед нещодавно заарештованих –– троє громадян України, затримані на території Польщі та Румунії за намагання створити канал для перекидання вибухівки в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колись 52 мільони мали паспорти , це не робить їх Українями !!