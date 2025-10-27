Поліція Польщі встановлює винних у знятті прапора України з будівлі почесного консульства в Перемишлі

Поліція Польщі встановлює винних у знятті українського державного прапора з будівлі почесного консульства України в Перемишлі.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомила речниця поліції в Перемишлі Кароліна Ковалик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про те, що вночі, 26 жовтня, було знято український прапор (з будинку почесного консульства України у Перемишлі – ред.) і пошкоджено флагшток, на якому він був вивішений",- розповіла речниця.

Поліція встановлює винних

За словами Ковалик, наразі польські правоохоронці проводять дії, спрямовані на встановлення та затримання винних.

Вона повідомила, що після завершення збору усіх доказів, що проводиться поліцією у відповідності до cтатті про заподіяння шкоди майну, матеріали буде передано до місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.

