Полиция Польши устанавливает виновных в снятии флага Украины со здания почетного консульства в Перемышле

Полиция Польши устанавливает виновных в снятии украинского государственного флага со здания почетного консульства Украины в Перемышле.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили сообщение о том, что ночью, 26 октября, был снят украинский флаг (со здания почетного консульства Украины в Перемышле. - Ред.) и поврежден флагшток, на котором он был вывешен", - рассказала пресс-секретарь.

Полиция устанавливает виновных

По словам Ковалик, сейчас польские правоохранители проводят действия, направленные на установление и задержание виновных.

Она сообщила, что после завершения сбора всех доказательств, проводимого полицией в соответствии со статьей о причинении вреда имуществу, материалы будут переданы в местную прокуратуру.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из здания консульства Украины в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг.

