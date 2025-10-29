Колишній військовий інструктор-іноземець працював на ФСБ та готував теракти, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Києві затримано колишнього військового інструктора з однієї із країн Європи, який був завербований ФСБ та працював на Росію.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чим займався агент?

Іноземець передавав росіянам службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Подробиці

На початку 2024 року чоловік, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до України для роботи інструктором із підготовки мобілізованих.

За декілька місяців він припинив роботу та для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом із ним зв'язався працівник ФСБ та після вербування почав ставити іноземцю завдання.

Які дані він передав окупантам?

інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;

координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Згодом окупанти надіслали чоловіку інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини та затримали за місцем тимчасового проживання у Києві.





Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Він перебуває під вартою, іноземцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

