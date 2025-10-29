УКР
4 718 10

Колишній військовий інструктор-іноземець працював на ФСБ та готував теракти, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Києві затримано колишнього військового інструктора з однієї із країн Європи, який був завербований ФСБ та працював на Росію.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чим займався агент?

Іноземець передавав росіянам службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Подробиці

На початку 2024 року чоловік, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до України для роботи інструктором із підготовки мобілізованих.

За декілька місяців він припинив роботу та для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом із ним зв'язався працівник ФСБ та після вербування почав ставити іноземцю завдання.

Які дані він передав окупантам?

  • інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;
  • координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Згодом окупанти надіслали чоловіку інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини та затримали за місцем тимчасового проживання у Києві.

Колишній військовий інструктор працював на ФСБ в Україні
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Він перебуває під вартою, іноземцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

+6
Просирський - кацап, який працює на рашку, всі то знають.
Результат його праці на рашку бачимо по результатах на фронті.
Здає рашистам все підряд.
І нічого, всі мовчать, всіх це влаштовує.
Ніхто його не арештовує за зраду та роботу на рашистів.
29.10.2025 13:21 Відповісти
+4
Мабуть тому, що він приїхав в Україну вже агентом ФСБ, в ЗСУ потерся, щоб бути в курсі...
Хтось же брав його інструктором без спецперевірки...
29.10.2025 13:51 Відповісти
+3
Якась мутна історія в дусі кварталу. Чому він не поїхав додому а раптом став розміщувати оголошення в прокремлівських групах?
29.10.2025 13:22 Відповісти
Просирський - кацап, який працює на рашку, всі то знають.
Результат його праці на рашку бачимо по результатах на фронті.
Здає рашистам все підряд.
І нічого, всі мовчать, всіх це влаштовує.
Ніхто його не арештовує за зраду та роботу на рашистів.
29.10.2025 13:21 Відповісти
Якась мутна історія в дусі кварталу. Чому він не поїхав додому а раптом став розміщувати оголошення в прокремлівських групах?
29.10.2025 13:22 Відповісти
Мабуть тому, що він приїхав в Україну вже агентом ФСБ, в ЗСУ потерся, щоб бути в курсі...
Хтось же брав його інструктором без спецперевірки...
29.10.2025 13:51 Відповісти
Інструктором.... там головним_командувачем стають без спецперевірки, а Ви кажете.
29.10.2025 14:47 Відповісти
Це Бабченко?
29.10.2025 13:25 Відповісти
громадянин якої країни, і він її громадянин від народження чи набув громадянство?
29.10.2025 13:53 Відповісти
Може наприклад "німецький" кацап.
29.10.2025 13:56 Відповісти
цілком можливо
29.10.2025 14:19 Відповісти
"ласкаве теля двох мамок сосе...."
29.10.2025 14:19 Відповісти
А яке саме сбу вручило підозру? може хлоп просто критикував зеленського та банду?
29.10.2025 15:03 Відповісти
 
 