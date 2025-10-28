Мешканка Дружківки чекала на прихід РФ та шпигувала в оселях українських воїнів. Її затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку. Нею виявилася завербована окупантами 54-річна жителька прифронтової Дружківки, яка чекала на захоплення міста.

Як діяла зловмисниця?

За інструкцією ворога жінка розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона "легально" проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій.

Після отримання замовлень від оборонців, агентка прибувала до їхніх помешкань з інвентарем для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових.

"Разом з цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання", - йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості агентка "зливала" у спеціально створений рашистами чат-бот.

Жінка передавала ворогу особисті дані військових

За наявними даними, персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам.

Підозра

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

