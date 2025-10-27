УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9434 відвідувача онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ
577 5

15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який займався підпалами на Заході України, - СБУ

вирок російському агенту

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які завдання виконував зрадник?

За матеріалами справи, на замовлення РФ зловмисник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім’ї.

Ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв’язок.

"Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який готував теракти на півночі України, - СБУ

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю, а після "відсидки" пішов на співпрацю з фсб.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в’язня, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після агентурного інструктажу, зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші.

Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб потім "прозвітувати" кураторові від фсб.

Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.

Також читайте: Воював на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ: до 15 років тюрми засудили жителя окупованого Криму

Що вирішив суд?

За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб);
◾️ ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження споруди електрозв’язку, що входить до складу телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, вчинене загальнонебезпечним способом за попередньою змовою групою осіб).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

вирок (1147) СБУ (13502) суд (11934) шпигунство (1079) державна зрада (1789) Волинська область (921) Львівська область (2605)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
15 років це добре, але вже через 8 такий може вийти по УДО. Пропоную усім, хто хоча б скільки сидів за державну зраду до кінці життя видавати замість паспортів ID-картки з російським триколором. Щоб усім і завжди про них усе було зрозуміло, включно з клієнтами, роботодавцями, тощо.
показати весь коментар
27.10.2025 16:19 Відповісти
Невже, СБУ впіймала полковника червоненка?
показати весь коментар
27.10.2025 16:20 Відповісти
Абсолютна мілкота яка не варта уваги на таких ресурсах.
показати весь коментар
27.10.2025 16:33 Відповісти
Так це мабуть, черговий кандидат служок у ВРУ??
показати весь коментар
27.10.2025 17:06 Відповісти
А скільки зловили кадрових працівників фсб,які й займаються вербуванням цих одноразових агентів з числа місцевого населення?
Своїх то кадрів фсб береже,в разі чого-одразу на обмін,а завербованих не шкода-якщо попався,то його проблеми.
показати весь коментар
27.10.2025 17:45 Відповісти
 
 