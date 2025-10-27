15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який займався підпалами на Заході України, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях.

Які завдання виконував зрадник?

За матеріалами справи, на замовлення РФ зловмисник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім’ї.

Ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв’язок.

"Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька", - йдеться у повідомленні.

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю, а після "відсидки" пішов на співпрацю з фсб.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в’язня, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після агентурного інструктажу, зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші.

Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб потім "прозвітувати" кураторові від фсб.

Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.

Що вирішив суд?

За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб);

◾️ ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження споруди електрозв’язку, що входить до складу телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, вчинене загальнонебезпечним способом за попередньою змовою групою осіб).

