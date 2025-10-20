УКР
Воював на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ: до 15 років тюрми засудили жителя окупованого Криму

Зрадника з Криму засудили до 15 років тюрми. Подробиці справи

52-річного кримчанина, який брав участь у боях проти України на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка визнано винним у державній зраді. Вирок було оголошено 17 жовтня.

В чому його обвинувачували?

У суді прокурор довів, що житель Криму після окупації півострова у 2014 році перейшов на бік РФ.

Також читайте: Юнака з Шостки засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з РФ. Грошей він так і не отримав

"Більш того, після початку повномасштабного вторгнення він вступив на службу до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти збройних сил рф та воював проти України, зокрема, брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку", - зазначили там.

Полон ЗСУ

Влітку 2024 року командування перекинуло підрозділ засудженого, який на той час перебував на посаді стрільця, у Курську область, де він потрапив у полон ЗС України.

Читайте: Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про клієнтів-військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

вирок (1142) державна зрада (1786) найманці рф (2082)
"Камсамолєц - дабраволєц"?
показати весь коментар
20.10.2025 12:37 Відповісти
Павка Каарчагiн?
показати весь коментар
20.10.2025 12:45 Відповісти
На паруском фамілійо звучіт "Карчяґін".
показати весь коментар
20.10.2025 12:51 Відповісти
Мляяяя... 52 роки, а шия як у 70-ти річного діда. БАєц, мля...
показати весь коментар
20.10.2025 12:41 Відповісти
Хату, яку отримав від батьків у спадок, пробухав. Пішов "заробляти".
показати весь коментар
20.10.2025 12:54 Відповісти
Та мабуть. Вони там всі такі "ущімльонниє бандЄраФцамі" ... Ну ладно етнічний кацап, але я знаю в Криму і інших. ***** етнічний українець, народився, виріс, навчався в інституті на бюджеті, отримав квартиру як молодий спеціаліст в Запоріжжі, принципово говорив українською, носив вуса як у козака. Потім в 90-ті дружині обломилась в спадок квартира в Криму. Переїхав туди з сім'єю. А коли кацапи віджали Крим в 2014-му його як підмінили. Поки ще сімки українські працювали ще спілкувались, далі пару разів по Вайберу, а коли я почув від нього слова "ваша довбана Україна" і шо він більше не вважає себе українцем я його послав найух і більше не спілкувались. Так, через загальних знайомих чув, син його тепер служить у кацапів, а чи воює чи живий не знаю.
показати весь коментар
20.10.2025 13:17 Відповісти
Прикро...
У 14-му дізнався від давніх приятелів про спільних знайомих, які продовжують регулярно їздити до Криму. На моє здивування отримав відповідь: "А що поробиш, у них же там бізнес"...
показати весь коментар
20.10.2025 13:25 Відповісти
Я тоді в 2014-16 роках ще працював і у мене співробітник їздив в Севастополь бо в нього там старенька мама ще жива була, а переїжджати на материк не хотіла, говорила, що родилась в Криму біля моря то тут і померти хоче. То це ще можна зрозуміти...
показати весь коментар
20.10.2025 13:34 Відповісти
Мабуть довго "лікувався" спиртовою настойкою бояришніка (глоду)
показати весь коментар
20.10.2025 13:00 Відповісти
Долікувався, що вже і на "ліки" не вистачало.
показати весь коментар
20.10.2025 13:26 Відповісти
Россійських террористів треба саджати на пожиттєве.
показати весь коментар
20.10.2025 12:50 Відповісти
Не брюльте їх рила, може я чи ще хтось своїх колишніх родичів або знайомих, або співслуживців побачит та приїде до Апостола шоб у харю їм смачно харкнуть.
показати весь коментар
20.10.2025 12:55 Відповісти
 
 