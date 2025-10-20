Воював на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ: до 15 років тюрми засудили жителя окупованого Криму
52-річного кримчанина, який брав участь у боях проти України на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіка визнано винним у державній зраді. Вирок було оголошено 17 жовтня.
В чому його обвинувачували?
У суді прокурор довів, що житель Криму після окупації півострова у 2014 році перейшов на бік РФ.
"Більш того, після початку повномасштабного вторгнення він вступив на службу до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти збройних сил рф та воював проти України, зокрема, брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку", - зазначили там.
Полон ЗСУ
Влітку 2024 року командування перекинуло підрозділ засудженого, який на той час перебував на посаді стрільця, у Курську область, де він потрапив у полон ЗС України.
