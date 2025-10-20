Воевал на стороне РФ и попал в плен ВСУ: до 15 лет тюрьмы приговорили жителя оккупированного Крыма
52-летнего крымчанина, который участвовал в боях против Украины на стороне РФ и попал в плен ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумщины, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина признан виновным в государственной измене. Приговор был объявлен 17 октября.
В чем его обвиняли?
В суде прокурор доказал, что житель Крыма после оккупации полуострова в 2014 году перешел на сторону РФ.
"Более того, после начала полномасштабного вторжения он поступил на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты вооруженных сил РФ и воевал против Украины, в частности, участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении", - отметили там.
Плен ВСУ
Летом 2024 года командование перебросило подразделение осужденного, который в то время находился в должности стрелка, в Курскую область, где он попал в плен ВС Украины.
