Новости Приговоры за государственную измену
Воевал на стороне РФ и попал в плен ВСУ: до 15 лет тюрьмы приговорили жителя оккупированного Крыма

Предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Подробности дела

52-летнего крымчанина, который участвовал в боях против Украины на стороне РФ и попал в плен ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина признан виновным в государственной измене. Приговор был объявлен 17 октября.

В чем его обвиняли?

В суде прокурор доказал, что житель Крыма после оккупации полуострова в 2014 году перешел на сторону РФ.

"Более того, после начала полномасштабного вторжения он поступил на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты вооруженных сил РФ и воевал против Украины, в частности, участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении", - отметили там.

Плен ВСУ

Летом 2024 года командование перебросило подразделение осужденного, который в то время находился в должности стрелка, в Курскую область, где он попал в плен ВС Украины.

приговор (1283) государственная измена (1640) наемники рф (2109)
Топ комментарии
+2
Мляяяя... 52 роки, а шия як у 70-ти річного діда. БАєц, мля...
показать весь комментарий
20.10.2025 12:41 Ответить
+2
Павка Каарчагiн?
показать весь комментарий
20.10.2025 12:45 Ответить
+2
Мабуть довго "лікувався" спиртовою настойкою бояришніка (глоду)
показать весь комментарий
20.10.2025 13:00 Ответить
"Камсамолєц - дабраволєц"?
показать весь комментарий
20.10.2025 12:37 Ответить
Павка Каарчагiн?
показать весь комментарий
20.10.2025 12:45 Ответить
На паруском фамілійо звучіт "Карчяґін".
показать весь комментарий
20.10.2025 12:51 Ответить
Мляяяя... 52 роки, а шия як у 70-ти річного діда. БАєц, мля...
показать весь комментарий
20.10.2025 12:41 Ответить
Хату, яку отримав від батьків у спадок, пробухав. Пішов "заробляти".
показать весь комментарий
20.10.2025 12:54 Ответить
Та мабуть. Вони там всі такі "ущімльонниє бандЄраФцамі" ... Ну ладно етнічний кацап, але я знаю в Криму і інших. ***** етнічний українець, народився, виріс, навчався в інституті на бюджеті, отримав квартиру як молодий спеціаліст в Запоріжжі, принципово говорив українською, носив вуса як у козака. Потім в 90-ті дружині обломилась в спадок квартира в Криму. Переїхав туди з сім'єю. А коли кацапи віджали Крим в 2014-му його як підмінили. Поки ще сімки українські працювали ще спілкувались, далі пару разів по Вайберу, а коли я почув від нього слова "ваша довбана Україна" і шо він більше не вважає себе українцем я його послав найух і більше не спілкувались. Так, через загальних знайомих чув, син його тепер служить у кацапів, а чи воює чи живий не знаю.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:17 Ответить
Прикро...
У 14-му дізнався від давніх приятелів про спільних знайомих, які продовжують регулярно їздити до Криму. На моє здивування отримав відповідь: "А що поробиш, у них же там бізнес"...
показать весь комментарий
20.10.2025 13:25 Ответить
Мабуть довго "лікувався" спиртовою настойкою бояришніка (глоду)
показать весь комментарий
20.10.2025 13:00 Ответить
Долікувався, що вже і на "ліки" не вистачало.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:26 Ответить
Россійських террористів треба саджати на пожиттєве.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:50 Ответить
Не брюльте їх рила, може я чи ще хтось своїх колишніх родичів або знайомих, або співслуживців побачит та приїде до Апостола шоб у харю їм смачно харкнуть.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:55 Ответить
 
 