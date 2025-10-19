Юношу из Шостки приговорили к 8 годам заключения за сотрудничество с РФ. Денег он так и не получил

Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал местного юношу виновным в государственной измене.

Об этом стало известно из приговора суда

Что о деле известно?

По материалам дела, молодой человек поступил в агентурную сеть РФ около ноября 2022 года и сотрудничал с ней примерно два года. Следствие установило, что он передавал противнику координаты ГП "Шосткинский завод "Зірка", где размещалось производство боеприпасов и административные помещения с военнослужащими ВСУ. За период его сотрудничества с российскими кураторами завод подвергся минимум четырем обстрелам.

В материалах дела также есть скриншоты переписки обвиняемого с представителем РФ, в которых он утверждает, что из-за его данных была уничтожена колонна ВСУ возле Кролевца и поражен склад боеприпасов в Шостке. Обвиняемый также сообщал, что владеет информацией о расположении определенных объектов, которую передаст после удара по зданию районного ТЦК и СП.

Задержание предателя

В июне 2024 года юношу задержали. Он отрицал передачу координат предприятия. Но, ссылаясь на затруднительное материальное положение семьи, подтвердил, что хотел заработать деньги, предоставляя врагу ложную информацию, поэтому не считает себя предателем. Правда, денег он так и не получил.

Призыв к удару по зданию ТЦК и СП он объяснил тем, что действовал в состоянии стресса, потому что мобилизовали его дядю. Он отметил, что затем аннулировал удар и здание не обстреливали. Но на самом деле помещение ТЦК и СП поразили спустя несколько месяцев после задержания этого парня – в ночь с 18 на 19 октября 2024 года. Авиаудар привел к гибели человека, разрушению здания ТЦК и значительным повреждениям зданий ГСЧС и Шосткинского горрайонного суда.

Какой приговор вынес суд?

Суд признал юношу виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 8 лет тюрьмы, учитывая, что за совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетнего можно лишить свободы сроком от 7 до 10 лет.

