2 818 35

Юнака з Шостки засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з РФ. Грошей він так і не отримав

вирок

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав місцевого юнака винним у державній зраді.

Про це стало відомо з вироку суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Що про справу відомо?

За матеріалами справи, молодик вступив до агентурної мережі РФ близько листопада 2022 року та співпрацював з нею приблизно два роки. Слідство встановило, що він передавав противнику координати ДП "Шосткинський завод "Зірка", де розміщувалося виробництво боєприпасів та адміністративні приміщення з військовослужбовцями ЗСУ. За період його співпраці з російськими кураторами завод зазнав щонайменше чотирьох обстрілів.

У матеріалах справи також є скриншоти листування обвинуваченого з представником РФ, в яких він стверджує, що через його дані була знищена колона ЗСУ біля Кролевця та уражено склад боєприпасів у Шостці. Обвинувачений також повідомляв, що володіє інформацією про розташування певних об’єктів, яку передасть після удару по будівлі районного ТЦК та СП.

Також читайте: До 9 та 15 років засуджено трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Чернігівщині та Донеччині, - СБУ

Затримання зрадника

У червні 2024-го юнака затримали. Він заперечував передачу координат підприємства. Але, посилаючись на скрутне матеріальне становище сімʼї, підтвердив, що хотів заробити гроші, надаючи ворогові неправдиву інформацію, тому не вважає себе зрадником. Щоправда грошей він так і не отримав.

Заклик до удару по будівлі ТЦК та СП він пояснив тим, що діяв у стані стресу, тому що мобілізували його дядька. Зазначив, що потім анулював удар і будівлю не обстрілювали. Але насправді приміщення ТЦК та СП вразили через кілька місяців після затримання цього хлопця – у ніч із 18 на 19 жовтня 2024 року. Авіаудар призвів до загибелі людини, руйнування будівлі ТЦК та значних пошкоджень будівель ДСНС та Шосткинського міськрайонного суду.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині, - СБУ

Який вирок виніс суд?

Суд визнав юнака винним у державній зраді і призначив йому покарання у вигляді 8 років в'язниці, враховуючи, що за вчинення особливо тяжкого злочину неповнолітнього можна позбавити волі на строк від 7 до 10 років.

