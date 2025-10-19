Юнака з Шостки засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з РФ. Грошей він так і не отримав
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав місцевого юнака винним у державній зраді.
Про це стало відомо з вироку суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.
Що про справу відомо?
За матеріалами справи, молодик вступив до агентурної мережі РФ близько листопада 2022 року та співпрацював з нею приблизно два роки. Слідство встановило, що він передавав противнику координати ДП "Шосткинський завод "Зірка", де розміщувалося виробництво боєприпасів та адміністративні приміщення з військовослужбовцями ЗСУ. За період його співпраці з російськими кураторами завод зазнав щонайменше чотирьох обстрілів.
У матеріалах справи також є скриншоти листування обвинуваченого з представником РФ, в яких він стверджує, що через його дані була знищена колона ЗСУ біля Кролевця та уражено склад боєприпасів у Шостці. Обвинувачений також повідомляв, що володіє інформацією про розташування певних об’єктів, яку передасть після удару по будівлі районного ТЦК та СП.
Затримання зрадника
У червні 2024-го юнака затримали. Він заперечував передачу координат підприємства. Але, посилаючись на скрутне матеріальне становище сімʼї, підтвердив, що хотів заробити гроші, надаючи ворогові неправдиву інформацію, тому не вважає себе зрадником. Щоправда грошей він так і не отримав.
Заклик до удару по будівлі ТЦК та СП він пояснив тим, що діяв у стані стресу, тому що мобілізували його дядька. Зазначив, що потім анулював удар і будівлю не обстрілювали. Але насправді приміщення ТЦК та СП вразили через кілька місяців після затримання цього хлопця – у ніч із 18 на 19 жовтня 2024 року. Авіаудар призвів до загибелі людини, руйнування будівлі ТЦК та значних пошкоджень будівель ДСНС та Шосткинського міськрайонного суду.
Який вирок виніс суд?
Суд визнав юнака винним у державній зраді і призначив йому покарання у вигляді 8 років в'язниці, враховуючи, що за вчинення особливо тяжкого злочину неповнолітнього можна позбавити волі на строк від 7 до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не 3.14дараса ?
У матеріалах справи також є скриншоти листування обвинуваченого з представником РФ, в яких він стверджує, що через його дані була знищена колона ЗСУ біля Кролевця та уражено склад *********** у Шостці. Обвинувачений також повідомляв, що володіє інформацією про розташування певних об'єктів, яку передасть після удару по будівлі районного ТЦК та СП. Джерело:
https://censor.net/ua/n3580475
Цього досить, кацап (чуваш)?
мені цікаво, чи віриш ти сбушнікам в усьому, чи тут віриш а там не віриш, чи зовсім їм не віриш.
Я агностик, кацап (нанаєць), але в даному, конкретному випадку шодо вашого продажного посіпаки , так, кацап (башкир) я вірю СБУ.
по образам один раз написав, що вони недолугі, більше не буду писати.
Я ж тобі вже надав відповідь, ти шо, кацап (кабардинець) не допетрив смисла прочитаного?
І де ти, кацап (якут) побачив образи? Це я просто намагаюсь зясувати до якого саме гівна людства з тавром "росиянин" ти належиш. То до якого?
ти не відповів на питання.
прокоментуй слова юнака "підтвердив, що хотів заробити гроші, надаючи ворогові неправдиву інформацію, тому не вважає себе зрадником."
Я не коментую слова довбней та посіпак Параші. Чем більш їх сяде або сдохне тім краще. Кацап (калмик) ти не відповів на моє запитагня.
Кацап (даргінець), а ти шо, окрім статиі на цензорі ще і матеріали слідства ретельно вивчив? Де? Коли?
Кацап (кабардинець) ти не відповів на моє запитання.
ти нашим суддям довіряєш?
То де відповідь на моє запитання кацап (ороч)?
відповідь на твоє питання отримаєш після того як на мої питання відповіси. ти жопою крутиш як прастітутка, ти прямо ні на одне питання не відповів, і ще й брехні понаписував кілометр.
Людину, яка не присягала на вірність в служінню державі, як чиновники та військові не можна судити за державну зраду. Цей хлопець не присягав, тому його можна судити за коллабораціонізм - співробітництво з ворогом. Але в нас усе через жопу - обираємо собі в керівництво аферистів за їх солодкі обіцянки раю для людей на вагу і в розлив.