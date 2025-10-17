До 9 та 15 років засуджено трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Чернігівщині та Донеччині, - СБУ

Ще троє російських агентів, які коригували ворожий вогонь на півночі та сході України, отримали тюремні строки.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, співробітники СБУ затримали цих фігурантів у 2024 році.

Так, двоє засуджених отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Встановлено, що вони входили до агентурних мереж спецслужб РФ та були "націлені" на збір даних про Сили оборони.

Один з них – 52-річний житель Покровського району, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ) через свого знайомого – "зв’язкового" з тимчасово захопленої території регіону. За завданням окупантів агент обходив фронтову місцевість і фіксував координати опорних пунктів та вогневих позицій захисників Донеччини.

Інший – 28-річний студент із Чернігова, який "зливав" співробітнику ФСБ маршрути руху української бронетехніки у напрямку східного фронту.

Ще один засуджений – 49-річний житель Мирнограда, який чекав повної окупації Донецької області та передавав у російський чат-бот локації позицій ЗСУ. З урахуванням співпраці зі слідством, цей фігурант отримав 9 років позбавлення волі.

Суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.