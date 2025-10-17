УКР
До 9 та 15 років засуджено трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Чернігівщині та Донеччині, - СБУ

Ще троє російських агентів, які коригували ворожий вогонь на півночі та сході України, отримали тюремні строки.

Як зазначається, співробітники СБУ затримали цих фігурантів у 2024 році.

Так, двоє засуджених отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Встановлено, що вони входили до агентурних мереж спецслужб РФ та були "націлені" на збір даних про Сили оборони.

Один з них – 52-річний житель Покровського району, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ) через свого знайомого – "зв’язкового" з тимчасово захопленої території регіону. За завданням окупантів агент обходив фронтову місцевість і фіксував координати опорних пунктів та вогневих позицій захисників Донеччини.

Інший – 28-річний студент із Чернігова, який "зливав" співробітнику ФСБ маршрути руху української бронетехніки у напрямку східного фронту.

Ще один засуджений – 49-річний житель Мирнограда, який чекав повної окупації Донецької області та передавав у російський чат-бот локації позицій ЗСУ. З урахуванням співпраці зі слідством, цей фігурант отримав 9 років позбавлення волі.

Суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

СБУ (13479) Донецька область (9844) державна зрада (1784) Чернігівська область (1124)
