К 9 и 15 годам приговорены трое агентов РФ, корректировавших вражеские удары по Черниговщине и Донетчине, - СБУ

Еще трое российских агентов, корректировавших вражеский огонь на севере и востоке Украины, получили тюремные сроки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали этих фигурантов в 2024 году.

Так, двое осужденных получили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Установлено, что они входили в агентурные сети спецслужб РФ и были "нацелены" на сбор данных о Силах обороны.

Один из них - 52-летний житель Покровского района, работавший на российскую военную разведку (более известную как ГРУ) через своего знакомого - "связного" с временно захваченной территории региона. По заданию оккупантов агент обходил фронтовую местность и фиксировал координаты опорных пунктов и огневых позиций защитников Донетчины.

Другой - 28-летний студент из Чернигова, "сливавший" сотруднику ФСБ маршруты движения украинской бронетехники в направлении восточного фронта.

Еще один осужденный - 49-летний житель Мирнограда, ждавший полной оккупации Донецкой области и передававший в российский чат-бот локации позиций ВСУ. С учетом сотрудничества со следствием, этот фигурант получил 9 лет лишения свободы.

Суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.