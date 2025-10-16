До 15 років засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині, - СБУ

Агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його затримали в березні 2023 року на у Дніпропетровській області.

Встановлено, що зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по регіону. Серед основних завдань, які перед агентом ставив ворог, був пошук аеродромів Сил оборони у Дніпропетровській області. Також агент фіксував регулярність та напрямки польотів військових літаків у повітряному просторі регіону.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував 42-річний місцевий різноробочий. Для його вербування окупанти використали один із телеграм-каналів, де чоловік поширював коментарі на підтримку країни-агресора.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань) та чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

