До 15 лет осужден агент ГРУ РФ, шпионивший за военными аэродромами на Днепропетровщине, - СБУ

Агент российской военной разведки (более известной как ГРУ) получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Его задержали в марте 2023 года на в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что злоумышленник корректировал ракетно-пушечные атаки рашистов по региону. Среди основных задач, которые перед агентом ставил враг, был поиск аэродромов Сил обороны в Днепропетровской области. Также агент фиксировал регулярность и направления полетов военных самолетов в воздушном пространстве региона.

По данным следствия, агентурные задачи РФ выполнял 42-летний местный разнорабочий. Для его вербовки оккупанты использовали один из телеграмм-каналов, где мужчина распространял комментарии в поддержку страны-агрессора.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований) и чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

