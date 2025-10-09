До 15 років засуджено двох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, - СБУ

Ще двоє зрадників, які воювали проти України на боці військових угруповань РФ у Донецькій області, отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сили оборони взяли обох зловмисників у полон після боїв на Лиманському та Сіверському напрямках.

Серед засуджених – 39-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокиного на Луганщині, який виїхав до міста Володимир у Росії та уклав контракт з міноборони країни-агресора. Там його зарахували на посаду стрільця до 37-го мотострілецького полку РФ. Після нетривалої бойової підготовки в навчальному центрі він брав участь у захопленні селища Зелена Долина.

Інший зрадник – також мешканець тимчасово окупованої Луганської області, який вступив до 7-ї мотострілецької бригади рашистів. У лавах ворожого угруповання його призначили кулеметником та відправили на передову. Втікаючи з поля бою поблизу селища Верхньокам’янське, окупанти покинули свого поплічника самого на позиціях, де він згодом потрапив у полон.

Суд визнав зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

