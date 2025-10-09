К 15 годам осуждены два предателя, воевавшие против Сил обороны на Донетчине, - СБУ

Еще двое предателей, воевавших против Украины на стороне военных группировок РФ в Донецкой области, получили реальные сроки заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Силы обороны взяли обоих злоумышленников в плен после боев на Лиманском и Сиверском направлениях.

Среди осужденных - 39-летний житель временно оккупированного Сорокино Луганской области, выехавший в город Владимир в России и заключивший контракт с минобороны страны-агрессора. Там его зачислили на должность стрелка в 37-й мотострелковый полк РФ. После непродолжительной боевой подготовки в учебном центре он участвовал в захвате поселка Зеленая Долина.

Другой предатель - также житель временно оккупированной Луганской области, вступивший в 7-ю мотострелковую бригаду рашистов. В рядах вражеской группировки его назначили пулеметчиком и отправили на передовую. Убегая с поля боя вблизи поселка Верхнекаменское, оккупанты покинули своего соратника самого на позициях, где он впоследствии попал в плен.

Суд признал злоумышленников виновными по чч. 1, 2 ст. 111(государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1(коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

