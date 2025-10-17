В РФ "приговорили" 15 пленных бойцов батальона "Айдар": им дали сроки от 15 до 21 года строгого режима
Южный окружной "военный суд" в российском Ростове-на-Дону "осудил" 15 украинских военнопленных из батальона "Айдар". Украинцам дали сроки от 15 до 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом сообщает российское издание "Медиазона" и пишет издание "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
Всего по этому делу проходило 18 украинцев. Двух медиков Лилию Прутян и Марину Мищенко ранее вернули в Украину в рамках обмена пленными, а дело одного из водителей Евгения Пятигорца выделили в отдельное производство - его дальнейшая судьба неизвестна.
Всех 15 военнопленных "осудили" только из-за факта службы в батальоне "Айдар" - никакого военного преступления им не инкриминировали. Российский суд признал преступлением сам факт службы в украинской армии.
Так, украинских пленных "осудили" за "участие в террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в террористических целях". Им "присудили" от 15 до 21 года колонии строгого режима:
- Дмитрия Федченко "приговорили" к 15 годам строгого режима;
- Андрея Шолика, Виталия Крохалева и Вячеслава Байдюка - до 16 лет;
- Владимира Макаренко и Игоря Гайоху - к 18 годам;
- Николая Чуприну, Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Сергея Никитюка, Александра Таранца и Владислава Ермолинского - до 20 лет;
- Виталия Грузинова, Романа Недоступа и Сергея Калинченко - до 21 года.
К ответственности привлекли даже медиков, объясняя это тем, что оказание помощи раненым "поддерживало боеспособность подразделения".
Во время заседаний пленные рассказывали о пытках, которым подвергались в плену. Когда настало время выступлений стороны защиты, суд закрыли для слушателей и прессы, ссылаясь на "широкий резонанс" дела и "угрозы участникам процесса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль