У РФ "засудили" 15 полонених бійців батальйону "Айдар": їм дали терміни від 15 до 21 року суворого режиму

У Ростові засудили 15 українських військових з Айдару

Південний окружний "військовий суд" у російському Ростові-на-Дону "засудив" 15 українських військовополонених із батальйону "Айдар". Українцям дали терміни від 15 до 21 року позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона" та пише видання "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

Загалом у цій справі проходило 18 українців. Двох медикинь Лілію Прутян і Марину Міщенко раніше повернули в Україну в межах обміну полоненими, а справу одного з водіїв Євгена П’ятигорця виділили в окреме провадження — його подальша доля невідома.

Усіх 15 військовополонених "засудили" лише через факт служби в батальйоні "Айдар" — жодного воєнного злочину їм не інкримінували. Російський суд визнав злочином сам факт служби в українській армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полоненого бійця батальйону "Айдар" Олексія Можарова засудили в РФ до 17,5 років ув’язнення

Так, українських полонених "засудили" за "участь у терористичній організації, насильницькому захопленні влади та проходженні навчання в терористичних цілях". Їм "присудили" від 15 до 21 року колонії суворого режиму:

  • Дмитра Федченка "засудили" до 15 років суворого режиму;
  • Андрія Шоліка, Віталія Крохалева та В’ячеслава Байдюка — до 16 років;
  • Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху — до 18 років;
  • Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолінського — до 20 років;
  • Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія Калінченка — до 21 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджених у Росії українських полонених судять знову: вдруге й іноді навіть втретє, - ЗМІ

До відповідальності притягнули навіть медиків, пояснюючи це тим, що надання допомоги пораненим "підтримувало боєздатність підрозділу".

Під час засідань полонені розповідали про тортури, яких зазнавали в полоні. Коли настав час виступів сторони захисту, суд закрили для слухачів і преси, посилаючись на "широкий резонанс" справи та "загрози учасникам процесу".

Читайте також: Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини

Зате Європа і сша готові в жопу цілувати московського людоїда і вбивцю дітей.
17.10.2025 15:14 Відповісти
Не можна військополонених засуджувати за законами Рашки! Хоча там закони нічого не вартують вже віками… Одна надія на обмін або на розпад цієї імперії зла.
17.10.2025 15:22 Відповісти
Вони їх не вважають військовополоненими, бо вважають Луганську область своєю, тобто - всіх мешканців Луганської області - своїми громадянами, тобто не хочуть визнавати підрозділ, який складається з мешканців Луганскьої області, частиною ЗСУ.
17.10.2025 15:29 Відповісти
 
 