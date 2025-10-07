Полоненого бійця батальйону "Айдар" Олексія Можарова засудили в РФ до 17,5 років ув’язнення

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив військовополоненого з батальйону "Айдар" Олексія Можарова до 17 років та 6 місяців суворого режиму. Перші три роки він проведе у в'язниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

Можарову ставили в провину статтю 205.3 (Проходження навчання в цілях здійснення терористичної діяльності) і частину 2 статті 205.5 (Участь у діяльності організації, яка визнана терористичною відповідно до законодавства РФ) КК РФ. Це стандартні звинувачення, які російське слідство висуває полоненим із підрозділів ЗСУ "Азов" та "Айдар".

Можарову 43 роки, він уродженець Торецька Донецької області, випускник ПТУ. В Україні в нього залишилася мати-пенсіонерка. Згідно з обвинуваченням, 1 червня 2024 року Можаров "добровільно вступив" до "Айдару". З 5 по 10 червня він проходив навчання у Краматорську. Одразу після цього, 10 червня, Можарова відправили на передову, а 14 числа він потрапив у полон у районі села Іванівське на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії судять 18 полонених бійців "Айдару", їм загрожує від 20 до 24 років

Даючи свідчення у суді, полонений розповів, що у квітні 2024 року його призвали на військову службу. 1 червня Можарова "забрали" представники "Айдара", які приїхали до навчальної частини. На суді Можаров кілька разів повторив, що не вибирав службу в "Айдарі" і навіть не знав, куди його розподілять, доки не потрапив до підрозділу. Він брав участь у судовому процесі по відеоконференцзв'язку із СІЗО-1 Луганська.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ