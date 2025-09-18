У Росії судять 18 полонених бійців "Айдару", їм загрожує від 20 до 24 років

В російському Ростові-на-Дону судять 18 полонених бійців батальйону "Айдар". Їм загрожує від 20 до 24 років позбавлення волі.

Зазначається, що українських військових обвинувачують в "участі у діяльності терористичної організації, насильницькому захопленні влади та проходженні навчання з терористичною метою".

Російська прокуратура вимагає засудити до 20 років колонії суворого режиму Андрія Шоліка, Дмитра Федченка, Віталія Грузінова, Сергія Нікітюка та Віталія Крохалева.

Для В’ячеслава Байдюка обвинувач вимагає 21 рік колонії суворого режиму, для Миколи Чуприна, Олександра Таранця, Романа Недоступа, Володимира Макаренка та Владислава Єрмолинського – 23 роки суворого режиму. А для Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Ігоря Гайохи та Сергія Калінченка – 24 роки колонії суворого режиму.

Прокуратура РФ також просить суд, щоб перші шість років терміну кожен засуджений провів у в’язниці і лише потім був переведений до колонії суворого режиму.

Зазначається, що у цій справі також проходили дві жінки - Лілія Прутян та Марина Міщенко, які вже повернулися в Україну в рамках обміну полоненими.

В окреме провадження виділено обвинувачення проти Євгена П’ятигорця, для якого прокуратура ще не вимагала конкретного терміну.

У ході судового процесу українці повідомляли про тортури, яких вони зазнавали під час "слідства" на території самопроголошеної "ДНР". У жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили від слухачів та преси, пославшись на "широкий резонанс" та "загрози учасникам процесу".

