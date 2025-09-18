В России судят 18 пленных бойцов "Айдара", им грозит от 20 до 24 лет

В российском Ростове-на-Дону судят 18 пленных бойцов батальона "Айдар". Им грозит от 20 до 24 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что украинских военных обвиняют в "участии в деятельности террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения с террористической целью".

Российская прокуратура требует приговорить к 20 годам колонии строгого режима Андрея Шолика, Дмитрия Федченко, Виталия Грузинова, Сергея Никитюка и Виталия Крохалева.

Для Вячеслава Байдюка обвинитель требует 21 год колонии строгого режима, для Николая Чуприна, Александра Таранца, Романа Недоступа, Владимира Макаренко и Владислава Ермолинского - 23 года строгого режима. А для Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Игоря Гайохи и Сергея Калинченко - 24 года колонии строгого режима.

Прокуратура РФ также просит суд, чтобы первые шесть лет срока каждый осужденный провел в тюрьме, и только потом был переведен в колонию строгого режима.

Отмечается, что по этому делу также проходили две женщины - Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

В отдельное производство выделено обвинение против Евгения Пятигорца, для которого прокуратура еще не требовала конкретного срока.

В ходе судебного процесса украинцы сообщали о пытках, которым они подвергались во время "следствия" на территории самопровозглашенной "ДНР". В октябре 2024 года заседание по делу полностью закрыли от слушателей и прессы, сославшись на "широкий резонанс" и "угрозы участникам процесса".

