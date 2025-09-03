Четырех украинских военнопленных приговорили в РФ к срокам 26-28 лет

Второй Западный окружной военный суд РФ вынес приговоры четырем украинским военнопленным: подполковнику Андрею Антоненко, капитану Андрею Кулишу, младшему лейтенанту Денису Ткаченко и сержанту Алексею Мазуренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Военные попали в плен в Брянской области РФ. Украинских военных обвинили в минировании железной дороги, ЛЭП и нефтехранилища, а также размещении беспилотников вблизи военного аэродрома Шайковка в Калужской области в августе 2023 года.

Военнопленные в последнем слове напомнили, что защищали свою страну и выполняли приказы командиров, а от устроенных ими диверсий не пострадал ни один россиянин - ни гражданский, ни военнослужащий.

Антоненко приговорили к 28 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, а также назначили штраф 2 миллиона рублей. Кулиша и Мазуренко посадили на 26 лет лишения свободы, Ткаченко - на 27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских военнопленных, участвовавших в боях на Курщине, осуждают в РФ по "террористическим" статьям, - СМИ