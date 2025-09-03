Чотирьох українських військовополонених засудили в РФ до термінів 26-28 років

Другий Західний окружний військовий суд РФ виніс вироки чотирьом українським військовополоненим: підполковнику Андрію Антоненку, капітану Андрію Кулішу, молодшому лейтенанту Денису Ткаченку та сержанту Олексію Мазуренку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Військові потрапили в полон у Брянській області РФ. Українських військових звинуватили в мінуванні залізниці, ЛЕП і нафтосховища, а також розміщенні безпілотниківпоблизу військового аеродрому Шайківка в Калузькій області в серпні 2023 року.

Військовополонені в останньому слові нагадали, що захищали свою країну та виконували накази командирів, а від влаштованих ними диверсій не постраждав жоден росіянин – ані цивільний, ані військовослужбовець.

Антоненка засудили до 28 років позбавлення волі, з яких перші 5 років він проведе у в’язниці, а решту терміну – в колонії суворого режиму, а також призначили штраф 2 мільйона рублів. Куліша й Мазуренка ув’язнили на 26 років позбавлення волі, Ткаченка – на 27.

