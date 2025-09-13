РУС
Новости Суд над украинскими пленными в России
1 113 6

В России к 19 годам приговорили украинца, воевавшего в батальоне "Айдар"

В РФ осудили айдаровца

Южный окружной военный суд РФ приговорил 48-летнего гражданина Украины Дениса Демьяненко к 19 годам лишения свободы по делу об участии в террористической организации и обучении терроризму.

Об этом сообщает Медиазона.

Первые три года заключения Демьяненко должен провести в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четырех украинских военнопленных "осудили" в РФ за "теракты": один из бойцов зачитал стихотворение Тычины

По версии обвинения, в июне 2024 года Демьяненко вступил в украинский 24-й штурмовой батальон "Айдар" и прошел военную подготовку в Краматорске Донецкой области. После этого он воевал против российской армии как стрелок. В июне того же года украинец попал в плен.

Отмечается, что Денис Демьяненко родился в Полтаве. В апреле 2025 года его и Сергея Дзюбу - другого украинца, который воевал в "Айдаре", - внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

В начале июня дело Демьяненко поступило в российский суд.

Также читайте: Украинских военнопленных Перепелицу и Матвийчука в РФ "приговорили" к 20 и 13 годам по "террористическим статьям"

Автор: 

россия (97173) суд (25228) Айдар (167)
Кацапи особливо ненавидять Айдар та Азов саме через те, що це початково бути підрозили, що складалися з мешканців Донецької та Луганської областей. А за кацапською пропагандою - Україна нібито напала на Донбас і мешканці Донбасу, які воюють на боці України у цю кацапську пропаганду ніяк не вкладаються...тому для кацапів вони - "терористи та екстремісти"...
показать весь комментарий
13.09.2025 13:01 Ответить
По цій статті можна пустити усю філію фсб упц мп в Україні, що різко поповнить обмінний фонд.
показать весь комментарий
13.09.2025 13:04 Ответить
Чому в нас так не роблять
Пару москаликів на 20 30 років упакувати в тюрму суворого режиму
А то маскалі дивляться ех і так на обмін поїдемо якшошо і їм пофіг...
показать весь комментарий
13.09.2025 13:18 Ответить
Всі кацапські судді підлягають знищенню.
показать весь комментарий
13.09.2025 13:18 Ответить
Що не кажи, а суди в москалів працюють швидко. А в нас тандира за смертельне ДТП досі посадити не можуть.
показать весь комментарий
13.09.2025 13:30 Ответить
 
 