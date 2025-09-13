В России к 19 годам приговорили украинца, воевавшего в батальоне "Айдар"
Южный окружной военный суд РФ приговорил 48-летнего гражданина Украины Дениса Демьяненко к 19 годам лишения свободы по делу об участии в террористической организации и обучении терроризму.
Об этом сообщает Медиазона.
Первые три года заключения Демьяненко должен провести в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.
По версии обвинения, в июне 2024 года Демьяненко вступил в украинский 24-й штурмовой батальон "Айдар" и прошел военную подготовку в Краматорске Донецкой области. После этого он воевал против российской армии как стрелок. В июне того же года украинец попал в плен.
Отмечается, что Денис Демьяненко родился в Полтаве. В апреле 2025 года его и Сергея Дзюбу - другого украинца, который воевал в "Айдаре", - внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.
В начале июня дело Демьяненко поступило в российский суд.
Пару москаликів на 20 30 років упакувати в тюрму суворого режиму
А то маскалі дивляться ех і так на обмін поїдемо якшошо і їм пофіг...