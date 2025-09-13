УКР
У Росії до 19 років засудили українця, який воював у батальйоні "Айдар"

У РФ засудили айдарівця

Південний окружний військовий суд РФ засудив 48-річного громадянина України Дениса Дем'яненка до 19 років позбавлення волі у справі щодо участі у терористичній організації та навчанні тероризму.

Про це повідомляє Медіазона.

Перші три роки ув'язнення Дем'яненко має провести у в'язниці, а решту терміну — у колонії суворого режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українських військовополонених "засудили" у РФ за "теракти": один з бійців зачитав вірш Тичини

За версією звинувачення, у червні 2024 року Дем'яненко вступив до українського 24-го штурмового батальйону "Айдар" і пройшов військову підготовку в Краматорську Донецької області. Після цього він воював проти російської армії як стрілець. У червні того ж року українець потрапив у полон.

Зазначається, що Денис Дем'яненко народився у Полтаві. У квітні 2025 року його та Сергія Дзюбу — іншого українця, який воював в "Айдарі", — внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

На початку червня справа Дем'яненка надійшла до російського суду.

Також читайте: Українських військовополонених Перепелицю і Матвійчука у РФ "засудили" до 20 та 13 років за "терористичними статтями"

Кацапи особливо ненавидять Айдар та Азов саме через те, що це початково бути підрозили, що складалися з мешканців Донецької та Луганської областей. А за кацапською пропагандою - Україна нібито напала на Донбас і мешканці Донбасу, які воюють на боці України у цю кацапську пропаганду ніяк не вкладаються...тому для кацапів вони - "терористи та екстремісти"...
13.09.2025 13:01
По цій статті можна пустити усю філію фсб упц мп в Україні, що різко поповнить обмінний фонд.
13.09.2025 13:04
Чому в нас так не роблять
Пару москаликів на 20 30 років упакувати в тюрму суворого режиму
А то маскалі дивляться ех і так на обмін поїдемо якшошо і їм пофіг...
13.09.2025 13:18
Всі кацапські судді підлягають знищенню.
13.09.2025 13:18
Що не кажи, а суди в москалів працюють швидко. А в нас тандира за смертельне ДТП досі посадити не можуть.
13.09.2025 13:30
Расєю поіменувати терористкою не можемо, не вміємо, не вистачає розуму і блиску юридичної думки, а своїх терористами називаємо! бо рускі так сказали
