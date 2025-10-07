Пленного бойца батальона "Айдар" Алексея Можарова приговорили в РФ к 17,5 годам заключения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнопленного из батальона "Айдар" Алексея Можарова к 17 годам и 6 месяцам строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

Можарову вменяли статью 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством РФ) УК РФ. Это стандартные обвинения, которые российское следствие выдвигает пленным из подразделений ВСУ "Азов" и "Айдар".

Можарову 43 года, он уроженец Торецка Донецкой области, выпускник ПТУ. В Украине у него осталась мать-пенсионерка. Согласно обвинению, 1 июня 2024 года Можаров "добровольно вступил" в "Айдар". С 5 по 10 июня он проходил обучение в Краматорске. Сразу после этого, 10 июня, Можарова отправили на передовую, а 14 числа он попал в плен в районе села Ивановское Донецкой области.

Давая показания в суде, пленный рассказал, что в апреле 2024 года его призвали на военную службу. 1 июня Можарова "забрали" представители "Айдара", которые приехали в учебную часть. На суде Можаров несколько раз повторил, что не выбирал службу в "Айдаре" и даже не знал, куда его распределят, пока не попал в подразделение. Он участвовал в судебном процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО-1 Луганска.

