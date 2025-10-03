Засуджених у Росії українських полонених судять знову: вдруге й іноді навіть втретє, - ЗМІ

З першого року війни у ​​російських судах та на анексованих територіях йдуть процеси над українськими солдатами та офіцерами. Їх катують, тримають у нестерпних умовах без зв'язку із зовнішнім світом, а потім засуджують на величезні терміни. Однак багатьох полонених судять вдруге, а в деяких і втретє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Медіазони".

Журналісти виявили щонайменше 39 українських військових, проти яких порушили дві кримінальні справи. 32 з них вже винесено повторний вирок, ще семеро людей вдруге судять у російській в'язниці. Проти ще шести полонених порушено вже три справи. З них четверо засуджено тричі, один — двічі.

Як мінімум 26 українських військових були двічі засуджені Верховним судом так званої ДНР, ще один процес там поки що триває. Фабула повторних справ, які розглядають в анексованому Донецьку, дуже мало відрізняється від первісних звинувачень: наприклад, полонених щоразу звинувачують в обстрілах околиць Маріуполя навесні 2022 року, лише уточнюючи адреси постраждалих будівель

Повторні справи проти бійців бригади "Азов" порушують за статтями про участь у терористичній спільноті та навчання тероризму. Ці справи розглядає Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. "Медіазона" виявила 12 таких справ, по шести із них уже винесено вироки.

Крім того, "Медіазона" нарахувала шість повторних заочних процесів. Як мінімум двом військовослужбовцям ЗСУ російські суди винесли по два заочні вироки після того, як вони повернулися з полону з обміну.

На думку адвокатів, які працюють із полоненими українцями, суворий вирок у таких справах — не самоціль. Росіяни таким чином намагаються виправдати вторгнення, переклавши провину за загибель мирних людей та руйнування міст на українських військових.

