Україна та РФ здійснили обмін полоненими: визволено 185 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 жовтня Україна повернула нову групу військовополонених з російської неволі.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", - зазначив він.

Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

на Курщині ви багато цивільних наловили для обміну?
02.10.2025 16:13 Відповісти
вдома!!!
02.10.2025 16:43 Відповісти
Вітаю з поверненням до дому !!!
02.10.2025 16:50 Відповісти
"Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо " = Можна швидко повернути всіх. Нескінченний обмінний фонд - см. РПЦвУ / упц мп (фсб)... Курс 1:1, 1:10, а дехто тягне на 1:100 (онуфрій, паша-мерседес тощо)...
02.10.2025 17:21 Відповісти
Така гарна новина! Щастя повернення до дому!
02.10.2025 17:25 Відповісти
Наші хлопці щасливі та усміхнені , а деякі плачуть від щастя
і ми за Вас , дорогі наші друзі , радіємо і плачимо разом
з Вами 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🥲🥲🥲
02.10.2025 17:38 Відповісти
Слава нашім українським Воїнам !!! ❤️ ...
02.10.2025 17:49 Відповісти
 
 