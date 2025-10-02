Україна та РФ здійснили обмін полоненими: визволено 185 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 жовтня Україна повернула нову групу військовополонених з російської неволі.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", - зазначив він.

Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

















