Украина и РФ осуществили обмен пленными: освобождены 185 защитников. ВИДЕО+ФОТО

2 октября Украина вернула новую группу военнопленных из российской неволи.

Об этом в соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят три - рядовые, сержанты, двое - офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские - 20 наших людей. Всем обязательно будет оказана необходимая поддержка", - отметил он.

Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец - дома.

"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", - добавил президент.

