Украина ведет переговоры об обмене еще тысячи пленных, но РФ затягивает процесс, - Зеленский

Киев и Москва поддерживают контакт относительно нового обмена пленными, над списками продолжается работа. По его словам, Украина стремится освободить еще около тысячи человек, однако Россия сознательно затягивает переговорный процесс, ограничиваясь техническими встречами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.

"Хотим забрать 1000 человек, работают над списками", - сказал Зеленский.

