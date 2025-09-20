РУС
Новости Обмен пленными
Украина ведет переговоры об обмене еще тысячи пленных, но РФ затягивает процесс, - Зеленский

Зеленский о дальнейших обменах пленными

Киев и Москва поддерживают контакт относительно нового обмена пленными, над списками продолжается работа. По его словам, Украина стремится освободить еще около тысячи человек, однако Россия сознательно затягивает переговорный процесс, ограничиваясь техническими встречами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.

"Хотим забрать 1000 человек, работают над списками", - сказал Зеленский.

показать весь комментарий
20.09.2025 13:42 Ответить
Він точно не кацаб))) купу років його тут знаю)))
показать весь комментарий
20.09.2025 13:52 Ответить
не перймайтесь. хай боневтік попише поки живий.
показать весь комментарий
20.09.2025 13:54 Ответить
По ходу у рашки закінчується ресурс заручників.
Почнуть брати тих хто поряд на ТОТ.
показать весь комментарий
20.09.2025 13:50 Ответить
До твоїх дегенеративних висерів, тільки твої рідні знали що ти дегенерат.
показать весь комментарий
20.09.2025 13:54 Ответить
А починалосяб у 2019 році, про Акакаяразніца… та зрада з вагнерівськими, убивцями Українців ??
Помічники ригоАНАЛІВ, можуть, поки ще, добровільно всемпідтвердити, щиросердо у Генпрокурора з доброчесністю!! Бо потім, і статус після КАСИ, буде змінено… ККУ так передбачає!!
показать весь комментарий
20.09.2025 13:51 Ответить
Ні. Почалось це з ще з пєті І, катьки ІІ, потім більшовики, острів Тузла, Крим і т.д.

росісяни нам братами ніколи небули! Вони тільки крали, морили голодом й вбивали постійно! Ці мишебраття повинні бути у постійній ізоляції.
показать весь комментарий
20.09.2025 13:56 Ответить
шо піськограй,не виходить як у Порошенка?
показать весь комментарий
20.09.2025 13:53 Ответить
 
 