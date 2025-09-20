452 9
Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський
Київ і Москва підтримують контакт щодо нового обміну полоненими, над списками триває робота. За його словами, Україна прагне звільнити ще близько 1000 людей, однак Росія свідомо затягує переговорний процес, обмежуючись технічними зустрічами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров говорив з помічником російського диктатора Володимиром Мединським щодо наступного етапу обміну полоненими.
"Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", - сказав Зеленський.
Почнуть брати тих хто поряд на ТОТ.
Помічники ригоАНАЛІВ, можуть, поки ще, добровільно всемпідтвердити, щиросердо у Генпрокурора з доброчесністю!! Бо потім, і статус після КАСИ, буде змінено… ККУ так передбачає!!
росісяни нам братами ніколи небули! Вони тільки крали, морили голодом й вбивали постійно! Ці мишебраття повинні бути у постійній ізоляції.