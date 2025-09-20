УКР
Україна веде перемовини про обмін ще тисячі полонених, проте РФ затягує процес, - Зеленський

Зеленський про подальші обміни полоненими

Київ і Москва підтримують контакт щодо нового обміну полоненими, над списками триває робота. За його словами, Україна прагне звільнити ще близько 1000 людей, однак Росія свідомо затягує переговорний процес, обмежуючись технічними зустрічами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров говорив з помічником російського диктатора Володимиром Мединським щодо наступного етапу обміну полоненими.

"Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В рамках обміну полоненими РФ іноді передає Україні громадян, засуджених за загальні кримінальні злочини, - заступник генпрокурора Лещенко

Зеленський Володимир (25515) обмін (1276)
показати весь коментар
20.09.2025 13:42 Відповісти
Він точно не кацаб))) купу років його тут знаю)))
показати весь коментар
20.09.2025 13:52 Відповісти
не перймайтесь. хай боневтік попише поки живий.
показати весь коментар
20.09.2025 13:54 Відповісти
По ходу у рашки закінчується ресурс заручників.
Почнуть брати тих хто поряд на ТОТ.
показати весь коментар
20.09.2025 13:50 Відповісти
До твоїх дегенеративних висерів, тільки твої рідні знали що ти дегенерат.
показати весь коментар
20.09.2025 13:54 Відповісти
А починалосяб у 2019 році, про Акакаяразніца… та зрада з вагнерівськими, убивцями Українців ??
Помічники ригоАНАЛІВ, можуть, поки ще, добровільно всемпідтвердити, щиросердо у Генпрокурора з доброчесністю!! Бо потім, і статус після КАСИ, буде змінено… ККУ так передбачає!!
показати весь коментар
20.09.2025 13:51 Відповісти
Ні. Почалось це з ще з пєті І, катьки ІІ, потім більшовики, острів Тузла, Крим і т.д.

росісяни нам братами ніколи небули! Вони тільки крали, морили голодом й вбивали постійно! Ці мишебраття повинні бути у постійній ізоляції.
показати весь коментар
20.09.2025 13:56 Відповісти
шо піськограй,не виходить як у Порошенка?
показати весь коментар
20.09.2025 13:53 Відповісти
 
 