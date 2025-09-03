УКР
В рамках обміну полоненими РФ іноді передає Україні громадян, засуджених за загальні кримінальні злочини, - заступник генпрокурора Лещенко

Обмін полоненими. Кого крім військових віддає Росія?

Росія в рамках обміну полоненими подекуди передає Україні громадян, засуджених за загальні кримінальні злочини.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

"Це правда, в рамках обмінів в Україну повертається певний відсоток людей, які були засуджені за загальні кримінальні злочини в Росії. Наприклад, сьогодні відбувався обмін, і серед тих, кого обміняли, є такі люди.

Були й інші подібні випадки. Наприклад, Росія повертала під час обмінів людей, яких правоохоронні органи цієї країни затримували там за фактами, наприклад, збуту наркотичних засобів. Вони були засуджені і відбували там покарання. Ми ж не можемо відмовитись від своїх громадян", - зазначив він.

Також читайте: З полону повернувся екскомандир уже знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук

За словами Лещенка, наступним етапом є дослідити, чи був злочин, за який особа була засуджена.

"Бо, можливо, і були вчинені злочини, але ми знаємо і такі випадки, коли людей просто "витягали" на територію Росії. Наприклад, колишніх учасників АТО з відповідними документами – пропонували їм нібито роботу будівельників на території Росії. Грицак про це розповідав на брифінгу. Коли давали телефони, просили виїхати в якісь людні місця в Москві, проговорювати по телефону, що щось типу вони отримали. Не виключно, що це робилося для того, щоб звинуватити нас в тому, що ми готуємось до якихось терактів", - додав заступник генпрокурора.

Інтерв'ю із Андрієм Лещенком читайте за посиланням.

Перша частина розмови доступна тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед звільнених з полону 24 серпня – ексмер Херсона Миколаєнко та журналісти Хилюк і Каліуш. ФОТОрепортаж

Автор: 

обмін (1275) росія (67493) полонені (2347) Лещенко Андрій (5)
Топ коментарі
+3
Тобто наші бійці на фронті ризикують своїми життями щоб взяти обмінний фонд а влада міняє їх не на наших бійців а на якихось зеків?
03.09.2025 15:51 Відповісти
+1
Ну і навіщо на це погоджуватись?
03.09.2025 16:40 Відповісти
Тобто наші бійці на фронті ризикують своїми життями щоб взяти обмінний фонд а влада міняє їх не на наших бійців а на якихось зеків?
03.09.2025 15:51 Відповісти
Не зеків, а засуджених за збут наркотичних засобів.
03.09.2025 17:22 Відповісти
Московські попи-фсбшніки і ригоанали - найкращий обмінний матеріал
03.09.2025 15:58 Відповісти
Ага, массад прімєняєт... Випускають кіло "мальчікаффтрусіках" за одного єврея...
03.09.2025 16:01 Відповісти
дура
03.09.2025 16:10 Відповісти
Ну і навіщо на це погоджуватись?
03.09.2025 16:40 Відповісти
Про це давно всі казали:бомжів всіляких міняють на наших хлопців!Дебіли консерв!Їм патріоти не потрібні тут і зараз!
03.09.2025 17:24 Відповісти
Вибачаюсь,бомжів - на наших хлопців!
03.09.2025 17:27 Відповісти
 
 