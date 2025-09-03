В рамках обміну полоненими РФ іноді передає Україні громадян, засуджених за загальні кримінальні злочини, - заступник генпрокурора Лещенко

Росія в рамках обміну полоненими подекуди передає Україні громадян, засуджених за загальні кримінальні злочини.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

"Це правда, в рамках обмінів в Україну повертається певний відсоток людей, які були засуджені за загальні кримінальні злочини в Росії. Наприклад, сьогодні відбувався обмін, і серед тих, кого обміняли, є такі люди.

Були й інші подібні випадки. Наприклад, Росія повертала під час обмінів людей, яких правоохоронні органи цієї країни затримували там за фактами, наприклад, збуту наркотичних засобів. Вони були засуджені і відбували там покарання. Ми ж не можемо відмовитись від своїх громадян", - зазначив він.

За словами Лещенка, наступним етапом є дослідити, чи був злочин, за який особа була засуджена.

"Бо, можливо, і були вчинені злочини, але ми знаємо і такі випадки, коли людей просто "витягали" на територію Росії. Наприклад, колишніх учасників АТО з відповідними документами – пропонували їм нібито роботу будівельників на території Росії. Грицак про це розповідав на брифінгу. Коли давали телефони, просили виїхати в якісь людні місця в Москві, проговорювати по телефону, що щось типу вони отримали. Не виключно, що це робилося для того, щоб звинуватити нас в тому, що ми готуємось до якихось терактів", - додав заступник генпрокурора.

