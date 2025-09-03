В рамках обмена пленными РФ иногда передает Украине граждан, осужденных за общие уголовные преступления, - заместитель генпрокурора Лещенко
Россия в рамках обмена пленными иногда передает Украине граждан, осужденных за общие уголовные преступления.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.
"Это правда, в рамках обменов в Украину возвращается определенный процент людей, которые были осуждены за общие уголовные преступления в России. Например, сегодня происходил обмен, и среди тех, кого обменяли, есть такие люди.
Были и другие подобные случаи. Например, Россия возвращала во время обменов людей, которых правоохранительные органы этой страны задерживали там по фактам, например, сбыта наркотических средств. Они были осуждены и отбывали там наказание. Мы же не можем отказаться от своих граждан", - отметил он.
По словам Лещенко, следующим этапом является исследовать, было ли преступление, за которое лицо было осуждено.
"Потому что, возможно, и были совершены преступления, но мы знаем и такие случаи, когда людей просто "вытаскивали" на территорию России. Например, бывших участников АТО с соответствующими документами - предлагали им якобы работу строителей на территории России. Грицак об этом рассказывал на брифинге. Когда давали телефоны, просили выехать в какие-то людные места в Москве, проговаривать по телефону, что что-то типа они получили. Не исключено, что это делалось для того, чтобы обвинить нас в том, что мы готовимся к каким-то терактам", - добавил заместитель генпрокурора.
