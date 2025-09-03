РУС
В рамках обмена пленными РФ иногда передает Украине граждан, осужденных за общие уголовные преступления, - заместитель генпрокурора Лещенко

Обмен пленными. Кого кроме военных отдает Россия?

Россия в рамках обмена пленными иногда передает Украине граждан, осужденных за общие уголовные преступления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.

"Это правда, в рамках обменов в Украину возвращается определенный процент людей, которые были осуждены за общие уголовные преступления в России. Например, сегодня происходил обмен, и среди тех, кого обменяли, есть такие люди.

Были и другие подобные случаи. Например, Россия возвращала во время обменов людей, которых правоохранительные органы этой страны задерживали там по фактам, например, сбыта наркотических средств. Они были осуждены и отбывали там наказание. Мы же не можем отказаться от своих граждан", - отметил он.

Также читайте: Из плена вернулся экс-командир уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук

По словам Лещенко, следующим этапом является исследовать, было ли преступление, за которое лицо было осуждено.

"Потому что, возможно, и были совершены преступления, но мы знаем и такие случаи, когда людей просто "вытаскивали" на территорию России. Например, бывших участников АТО с соответствующими документами - предлагали им якобы работу строителей на территории России. Грицак об этом рассказывал на брифинге. Когда давали телефоны, просили выехать в какие-то людные места в Москве, проговаривать по телефону, что что-то типа они получили. Не исключено, что это делалось для того, чтобы обвинить нас в том, что мы готовимся к каким-то терактам", - добавил заместитель генпрокурора.

Интервью с Андреем Лещенко читайте по ссылке.

Первая часть разговора доступна здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди освобожденных из плена 24 августа - экс-мэр Херсона Миколаенко и журналисты Хилюк и Калиуш. ФОТОрепортаж

обмен (1494) россия (97049) пленные (2225) Лещенко Андрей (5)
Тобто наші бійці на фронті ризикують своїми життями щоб взяти обмінний фонд а влада міняє їх не на наших бійців а на якихось зеків?
03.09.2025 15:51 Ответить
Ну і навіщо на це погоджуватись?
03.09.2025 16:40 Ответить
Тобто наші бійці на фронті ризикують своїми життями щоб взяти обмінний фонд а влада міняє їх не на наших бійців а на якихось зеків?
03.09.2025 15:51 Ответить
Не зеків, а засуджених за збут наркотичних засобів.
03.09.2025 17:22 Ответить
Московські попи-фсбшніки і ригоанали - найкращий обмінний матеріал
03.09.2025 15:58 Ответить
Ага, массад прімєняєт... Випускають кіло "мальчікаффтрусіках" за одного єврея...
03.09.2025 16:01 Ответить
дура
03.09.2025 16:10 Ответить
Ну і навіщо на це погоджуватись?
03.09.2025 16:40 Ответить
Про це давно всі казали:бомжів всіляких міняють на наших хлопців!Дебіли консерв!Їм патріоти не потрібні тут і зараз!
03.09.2025 17:24 Ответить
Вибачаюсь,бомжів - на наших хлопців!
03.09.2025 17:27 Ответить
 
 