Из плена вернулся экс-командир уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук

В рамках сегодняшнего обмена пленными был освобожден командир единственного украинского минного тральщика Александр Бойчук, который исчез в первые месяцы полномасштабной войны. Бывший командир уничтоженного оккупантами минного тральщика "Геническ" угнал этот корабль во время аннексии Крыма в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

"Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала - наконец-то сегодня освободили из террористического плена!", - сообщил военнослужащий Богдан Кутепов.

Также смотрите: Из российского плена удалось освободить гражданских и военных украинцев, порабощенных с 2014 года, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Военный Александр Бойчук родом из Владимира Волынской области. До перехода во флот в 2009 году он, в частности, 8 месяцев выполнял миротворческую миссию в Ираке.

В марте 2014 года, во время захвата Крыма, Бойчук как старший мичман тральщика "Геническ" привел корабль в боевую готовность. 18 марта все военные корабли пошли на выход из Донузлава, чтобы попытаться прорваться, но не успели: выход уже перекрыли.

Позже командир "Геническа" не пустил россиян на борт даже несмотря на то, что в сторону кораблей были направлены пулеметные точки и автоматические станковые гранатометы, а на тральщике заканчивались еда и топливо.

Корабль решил попробовать еще раз убежать, но его догнал катер с российскими спецназовцами. Они забросали корабль шумовыми гранатами и высадились на тральщик. Моряки отбивались шлангами и цепями.

В конце концов, "Геническ" пришвартовали на причале, а члены экипажа сошли на берег. Бойчук вместе с семьей выехал на подконтрольную Украине территорию. Вскоре российские буксиры вывели из Донузлава этот тральщик и передали украинской стороне, а Бойчук снова стал его командиром.

Во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года военный находился в Мариуполе на корабле управления "Донбасс". С собратьями с трех судов они обороняли сначала корабли, порт, а затем и город. Там Бойчук попал в окружение и плен.

В 2017 году hromadske выпустило фильм "Геническ" - о тогда единственном украинском минном тральщике, его экипаже и командире Александре Бойчуке.