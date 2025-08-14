З полону повернувся екскомандир уже знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук

У межах сьогоднішнього обміну полоненими був звільнений командир єдиного українського мінного тральщика Олександр Бойчук, який зник у перші місяці повномасштабної війни. Колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика "Генічеськ" угнав цей корабель під час анексії Криму у 2014 році.

"Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала — нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону!", - повідомив військовослужбовець Богдан Кутєпов.

Військовий Олександр Бойчук родом із Володимира Волинської області. До переходу у флот у 2009 році він, зокрема, 8 місяців виконував миротворчу місію в Іраку.

У березні 2014 року, під час захоплення Криму, Бойчук як старший мічман тральщика "Генічеськ" привів корабель у бойову готовність. 18 березня всі військові кораблі пішли на вихід із Донузлава, щоб спробувати прорватися, але не встигли: вихід уже перекрили.

Пізніше командир "Генічеська" не пустив росіян на борт навіть попри те, що в бік кораблів були направлені кулеметні точки та автоматичні станкові гранатомети, а на тральщику закінчувалися їжа й пальне.

Корабель вирішив спробувати ще раз утекти, але його наздогнав катер із російськими спецпризначенцями. Вони закидали корабель шумовими гранатами та висадилися на тральщик. Моряки відбивалися шлангами та ланцюгами.

Зрештою, "Генічеськ" пришвартували на причалі, а члени екіпажу зійшли на берег. Бойчук разом із родиною виїхав на підконтрольну Україні територію. Невдовзі російські буксири вивели з Донузлава цей тральщик і передали українській стороні, а Бойчук знову став його командиром.

Під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року військовий перебував у Маріуполі на кораблі управління "Донбас". З побратимами з трьох суден вони обороняли спочатку кораблі, порт, а потім і місто. Там Бойчук потрапив в оточення й полон.

У 2017 році hromadske випустило фільм "Генічеськ" - про тоді єдиний український мінний тральщик, його екіпаж та командира Олександра Бойчука.