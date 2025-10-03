Осужденных в России украинских пленных судят снова: во второй раз, а иногда даже в третий, - СМИ

С первого года войны в российских судах и на аннексированных территориях идут процессы над украинскими солдатами и офицерами. Их пытают, держат в невыносимых условиях без связи с внешним миром, а затем осуждают на огромные сроки. Однако многих пленных судят во второй раз, а некоторых и в третий раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Медиазоны".

Журналисты обнаружили по меньшей мере 39 украинских военных, против которых возбудили два уголовных дела. 32 из них уже вынесен повторный приговор, еще семь человек второй раз судят в российской тюрьме. Против еще шести пленных возбуждено уже три дела. Из них четверо осуждены трижды, один - дважды.

Как минимум 26 украинских военных были дважды осуждены Верховным судом так называемой ДНР, еще один процесс там пока продолжается. Фабула повторных дел, которые рассматривают в аннексированном Донецке, очень мало отличается от первоначальных обвинений: например, пленных каждый раз обвиняют в обстрелах окрестностей Мариуполя весной 2022 года, лишь уточняя адреса пострадавших зданий.

Повторные дела против бойцов бригады "Азов" возбуждают по статьям об участии в террористическом сообществе и обучении терроризму. Эти дела рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. "Медиазона" обнаружила 12 таких дел, по шести из них уже вынесены приговоры.

Кроме того, "Медиазона" насчитала шесть повторных заочных процессов. Как минимум двум военнослужащим ВСУ российские суды вынесли по два заочных приговора после того, как они вернулись из плена по обмену.

По мнению адвокатов, которые работают с пленными украинцами, суровый приговор в таких делах - не самоцель. Россияне таким образом пытаются оправдать вторжение, переложив вину за гибель мирных людей и разрушение городов на украинских военных.

