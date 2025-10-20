Сотрудница банка в Одессе передавала ФСБ информацию о клиентах-военных, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одессе задержана сотрудница государственного банка, которая передавала россиянам персональную информацию о клиентах.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, больше всего врага интересовали установочные сведения военнослужащих Сил обороны, которые пользуются услугами банка.
"В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников. Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром местного отделения государственного банка", - говорится в сообщении.
Женщина публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграм-каналах, поэтому и попала во внимание российских спецслужб.
Какие задачи поставила женщине ФСБ?
Так, при осуществлении кассовых операций, женщина обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, которые те получили во время боевых действий. Об этом она безотлагательно докладывала куратору ФСБ.
Во внерабочее время женщина обходила город и его окрестности, фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.
СБУ разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала.
Сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
А наших? Всіх хто дає такі коментарі на період війни ізолювати і направляти на роботи після яких нперестають любити рашку.
Я Вас запевняю, охочих залишиться 0,00000000000000001 з тисячі.