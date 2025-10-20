Сотрудница банка в Одессе передавала ФСБ информацию о клиентах-военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе задержана сотрудница государственного банка, которая передавала россиянам персональную информацию о клиентах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, больше всего врага интересовали установочные сведения военнослужащих Сил обороны, которые пользуются услугами банка.

Также читайте: Женщина готовила подрыв авто чиновника Нацполиции в Днепре: СБУ задержала агента РФ. ФОТОрепортаж

"В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников. Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром местного отделения государственного банка", - говорится в сообщении.

Женщина публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграм-каналах, поэтому и попала во внимание российских спецслужб.

Какие задачи поставила женщине ФСБ?

Так, при осуществлении кассовых операций, женщина обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, которые те получили во время боевых действий. Об этом она безотлагательно докладывала куратору ФСБ.

Читайте: К 9 и 15 годам приговорены три агента РФ, которые корректировали вражеские удары по Черниговщине и Донецкой области, - СБУ

Во внерабочее время женщина обходила город и его окрестности, фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.







СБУ разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала.

Сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ