Сотрудница банка в Одессе передавала ФСБ информацию о клиентах-военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе задержана сотрудница государственного банка, которая передавала россиянам персональную информацию о клиентах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, больше всего врага интересовали установочные сведения военнослужащих Сил обороны, которые пользуются услугами банка.

Также читайте: Женщина готовила подрыв авто чиновника Нацполиции в Днепре: СБУ задержала агента РФ. ФОТОрепортаж

"В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников. Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром местного отделения государственного банка", - говорится в сообщении.

Женщина публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграм-каналах, поэтому и попала во внимание российских спецслужб.

Какие задачи поставила женщине ФСБ?

Так, при осуществлении кассовых операций, женщина обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, которые те получили во время боевых действий. Об этом она безотлагательно докладывала куратору ФСБ.

Читайте: К 9 и 15 годам приговорены три агента РФ, которые корректировали вражеские удары по Черниговщине и Донецкой области, - СБУ

Во внерабочее время женщина обходила город и его окрестности, фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.

СБУ разоблачила агента, задокументировала ее преступления и задержала.

Сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Чергова смердюча савкова відрижка...
"Готова к труду и обороне" - мда...
нємножко подшівала на дому.
нємножко подшівала на дому.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:12 Ответить
"Готова к труду и обороне" - мда...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:15 Ответить
На розмінування і риття окопів раз готова.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:36 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:16 Ответить
Жемчужина у моря...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:17 Ответить
"Жінка публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах, тому й потрапила до уваги російських спецслужб. Джерело: https://censor.net/ua/p3580558"

А наших? Всіх хто дає такі коментарі на період війни ізолювати і направляти на роботи після яких нперестають любити рашку.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:17 Ответить
Назву банку скромно не вказали )
показать весь комментарий
20.10.2025 10:18 Ответить
"гідне " закінчення життевого шляху.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:18 Ответить
Таку тварюку і вбити мало.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:31 Ответить
Хоча б коліно прострелювати під час затримання...

Я Вас запевняю, охочих залишиться 0,00000000000000001 з тисячі.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:39 Ответить
Шмароття обригане
показать весь комментарий
20.10.2025 10:37 Ответить
"Да какая разніца..." вчив її і таких як вона Наймогутніший Лідор Світу, який сьогодні є начальником її і всієї країни.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:38 Ответить
Як появилися її батьки в Одесі, мабуть уточнювати не треба
показать весь комментарий
20.10.2025 10:56 Ответить
назва банку!!!
показать весь комментарий
20.10.2025 11:04 Ответить
Причому тут банк?
показать весь комментарий
20.10.2025 11:23 Ответить
На фото навіть за блюром видно, як вона налякана і розкаюється...
показать весь комментарий
20.10.2025 11:43 Ответить
 
 