Женщина готовила подрыв автомобиля чиновника Нацполиции в Днепре: СБУ задержала агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре предотвратили попытку теракта спецслужб РФ. Задержана российская агент, которая готовила подрыв авто чиновника Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщину задержали "на горячем", когда она заложила самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.

"В момент задержания российские спецслужбисты пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы взорвать авто вместе со своей соратницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию", - говорится в сообщении.

Агентом РФ оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова, которую оккупанты заметили в одном из Телеграмм-каналов, где она искала "деньги на дозу".

"После вербовки куратор из рф отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из тайника снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам рашиста направилась на место закладки СВУ", - добавили там.





Сейчас СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

