Женщина готовила подрыв автомобиля чиновника Нацполиции в Днепре: СБУ задержала агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре предотвратили попытку теракта спецслужб РФ. Задержана российская агент, которая готовила подрыв авто чиновника Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщину задержали "на горячем", когда она заложила самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.

Женщина планировала взорвать автомобиль чиновника Нацполиции в Днепре

"В момент задержания российские спецслужбисты пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы взорвать авто вместе со своей соратницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию", - говорится в сообщении.

К 15 годам приговорен агент ГРУ РФ, который шпионил за военными аэродромами на Днепропетровщине, - СБУ

Агентом РФ оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова, которую оккупанты заметили в одном из Телеграмм-каналов, где она искала "деньги на дозу".

"После вербовки куратор из рф отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из тайника снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам рашиста направилась на место закладки СВУ", - добавили там.

Женщина планировала взорвать автомобиль чиновника Нацполиции в Днепре
Женщина планировала взорвать автомобиль чиновника Нацполиции в Днепре

Сейчас СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Днепр (4518) СБУ (20528) теракт (2362) Днепропетровская область (4577) Днепровский район (181)
+4
Тає ЗЕ-лєкторат на очах.
Голосували за кінець епохи бідності, а тепер шукають любу роботу на телеграм-помийках...
17.10.2025 10:20 Ответить
+4
Сколько еще такого тупого дерьма раскидано по стране.
17.10.2025 10:22 Ответить
+2
12 років увязнення.. або безкоштовне турне на територію Під..рстану .. по обміну... Там тебе вилікують
17.10.2025 10:22 Ответить
Ну тепер хоч підлікується трохи...
17.10.2025 10:15 Ответить
Для чого завадили кацапам знищити цю тварину?
17.10.2025 10:15 Ответить
для того щоб зясувати з ким працювала, де знайшлися, що пропонували
17.10.2025 10:19 Ответить
Для цього спочатку треба закрити кацапський "тєлєґрам".

А її треба було відправити в могилу.
17.10.2025 10:31 Ответить
спочатку мусорня кришує та розвиває наркобізнес, а потім нарколиги мінують їхні автівки..Се ля ві,***
17.10.2025 10:39 Ответить
****** в Україні здається більше ніж навіть ухилянтів
17.10.2025 10:45 Ответить
Ви насправді вірите у ту муйню яку пишите?
Чи то замовлення від ОПи для лохторату?
17.10.2025 10:50 Ответить
Посадовець нацполіції...Чим же він так насолив фсб?
Виписав штраф за неправильну парковку?
17.10.2025 11:14 Ответить
главно дєло шоб вона до виборів дожила, бо інакше майбутні сєрванти не попадуть до ВР без підтримки 111, 436-2 та 258-ої.
17.10.2025 11:26 Ответить
 
 