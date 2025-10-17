Женщина готовила подрыв автомобиля чиновника Нацполиции в Днепре: СБУ задержала агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре предотвратили попытку теракта спецслужб РФ. Задержана российская агент, которая готовила подрыв авто чиновника Нацполиции.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Женщину задержали "на горячем", когда она заложила самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.
"В момент задержания российские спецслужбисты пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы взорвать авто вместе со своей соратницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию", - говорится в сообщении.
Агентом РФ оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова, которую оккупанты заметили в одном из Телеграмм-каналов, где она искала "деньги на дозу".
"После вербовки куратор из рф отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из тайника снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам рашиста направилась на место закладки СВУ", - добавили там.
Сейчас СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А її треба було відправити в могилу.
Голосували за кінець епохи бідності, а тепер шукають любу роботу на телеграм-помийках...
Чи то замовлення від ОПи для лохторату?
Виписав штраф за неправильну парковку?