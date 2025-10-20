УКР
Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про клієнтів-військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала росіянам персональну інформацію про клієнтів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами банку.

"Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників. Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку", - йдеться в повідомленні.

Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про військових

Жінка публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах, тому й потрапила до уваги російських спецслужб.

Які завдання поставила жінці ФСБ?

Так, під час здійснення касових операцій, жінка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, які ті дістали під час бойових дій. Про це вона невідкладно доповідала кураторові ФСБ.

Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про військових

У позаробочий час жінка обходила місто та його околиці, фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про військових
Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про військових
Працівниця банку в Одесі передавала ФСБ інформацію про військових

СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини та затримала.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

+17
Чергова смердюча савкова відрижка...
показати весь коментар
20.10.2025 10:16 Відповісти
+11
"Готова к труду и обороне" - мда...
показати весь коментар
20.10.2025 10:15 Відповісти
+9
нємножко подшівала на дому.
показати весь коментар
20.10.2025 10:12 Відповісти
