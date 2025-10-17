УКР
1 911 10

Жінка готувала підрив авто посадовця Нацполіції в Дніпрі: СБУ затримала агентку РФ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі запобігли спробі теракту спецслужб РФ. Затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку затримали "на гарячому", коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.

Жінка планувала підірвати авто посадовця Нацполіції в Дніпрі

"У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині, - СБУ

Агенткою РФ виявилась 38-річна наркозалежна з Харкова, яку окупанти помітили в одному з Телеграм-каналів, де вона шукала "гроші на дозу".

"Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП", - додали там.

Жінка планувала підірвати авто посадовця Нацполіції в Дніпрі
Жінка планувала підірвати авто посадовця Нацполіції в Дніпрі

Наразі СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Дніпро (3383) СБУ (13479) теракт (1076) Дніпропетровська область (4373) Дніпровський район (185)
+4
17.10.2025 10:20 Відповісти
+3
17.10.2025 10:22 Відповісти
+2
17.10.2025 10:22 Відповісти
Ну тепер хоч підлікується трохи...
показати весь коментар
17.10.2025 10:15 Відповісти
Для чого завадили кацапам знищити цю тварину?
показати весь коментар
17.10.2025 10:15 Відповісти
для того щоб зясувати з ким працювала, де знайшлися, що пропонували
показати весь коментар
17.10.2025 10:19 Відповісти
Для цього спочатку треба закрити кацапський "тєлєґрам".

А її треба було відправити в могилу.
показати весь коментар
17.10.2025 10:31 Відповісти
Тає ЗЕ-лєкторат на очах.
Голосували за кінець епохи бідності, а тепер шукають любу роботу на телеграм-помийках...
показати весь коментар
17.10.2025 10:20 Відповісти
Сколько еще такого тупого дерьма раскидано по стране.
показати весь коментар
17.10.2025 10:22 Відповісти
12 років увязнення.. або безкоштовне турне на територію Під..рстану .. по обміну... Там тебе вилікують
показати весь коментар
17.10.2025 10:22 Відповісти
спочатку мусорня кришує та розвиває наркобізнес, а потім нарколиги мінують їхні автівки..Се ля ві,***
показати весь коментар
17.10.2025 10:39 Відповісти
****** в Україні здається більше ніж навіть ухилянтів
показати весь коментар
17.10.2025 10:45 Відповісти
Ви насправді вірите у ту муйню яку пишите?
Чи то замовлення від ОПи для лохторату?
показати весь коментар
17.10.2025 10:50 Відповісти
 
 