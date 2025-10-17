Жінка готувала підрив авто посадовця Нацполіції в Дніпрі: СБУ затримала агентку РФ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі запобігли спробі теракту спецслужб РФ. Затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку затримали "на гарячому", коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.

"У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: До 15 років засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині, - СБУ

Агенткою РФ виявилась 38-річна наркозалежна з Харкова, яку окупанти помітили в одному з Телеграм-каналів, де вона шукала "гроші на дозу".

"Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП", - додали там.





Наразі СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ