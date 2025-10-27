15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, занимавшийся поджогами на Западе Украины, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, совершавший диверсии в Волынской и Львовской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи выполнял предатель?

По материалам дела, по заказу РФ злоумышленник поджигал входные двери квартир, где проживают украинские военные и их семьи.

Еще одной его задачей было уничтожение технологического оборудования, обеспечивающего мобильную связь.

"Контрразведка СБУ задержала фигуранта в январе этого года, когда он пытался поджечь оборудование сотовой башни в районе Луцка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, готовивший теракты на севере Украины, - СБУ

Что о предателе известно?

Как установило расследование, заказные преступления выполнял 39-летний местный рецидивист, который ранее отбывал тюремный срок за наркоторговлю, а после "отсидки" пошел на сотрудничество с фсб.

По данным следствия, оккупанты дистанционно завербовали бывшего заключенного, когда он искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После агентурного инструктажа, предатель отслеживал помещения украинских военнослужащих, а затем приходил в дома и совершал поджоги с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Вызвав возгорание, злоумышленник фиксировал его на телефонную камеру, чтобы потом "отчитаться" куратору от фсб.

Во время обысков у задержанного обнаружены средства поджога и смартфон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

Смотрите также: Сотрудница банка в Одессе передавала ФСБ информацию о клиентах-военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Что решил суд?

По материалам, собранным следователями СБУ, суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, по предварительному сговору группой лиц);

◾️ ч. 2 ст. 360 (умышленное повреждение сооружения электросвязи, входящего в состав телекоммуникационной сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору группой лиц).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ