1 459 5

Керівник охорони вишу Дніпра та начальник дільниці водопостачання на Запоріжжі коригували удари РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано двох російських агентів, які коригували російські удари у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Завдання агентів РФ

Чоловіки мали одного спільного куратора від ФСБ та діяли у двох різних областях. Головним завдання був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.

Хто вони?

ФСБ завербувала керівника охорони одного з провідних університетів Дніпра.

СБУ затримала коригувальників у прифронтових областях

"Чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає у РФ та працює на російську спецслужбу", - йдеться в повідомленні.

Згодом він "підключив" до співпраці свого знайомого - очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

СБУ затримала коригувальників у прифронтових областях

Що робили агенти РФ?

Під час повітряних тривог чоловіки для збору координат об'їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані дані.

Обох фігурантів було затримано та отримано докази роботи на спецслужби РФ.

СБУ затримала коригувальників у прифронтових областях

Наразі СБУ повідомила чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13502) Запорізька область (4237) коригування (133) Дніпропетровська область (4415)
Зеленский заявил, что с выпуском украинских ракет «Фламинго» была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен: «Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», - сказал президент. (с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-27-10-2025/
Якщо гроші Українців направити на оті, якісь ракетні програми на кшалт фламінги, тоді будівництво фортифікацій маєтків у Козині, буде зупинено!! Міндіч з чернишовим та керівником будівельної компанії, на таке підти не можуть!! Є пріоритети у зелупнів!!
стефанчуки з коломойським і шуфричем, можуть засвідчити це у чергового, «доброчесного» гетьПрокурора!!
показати весь коментар
27.10.2025 10:24 Відповісти
Маючи достатньо прикладів щодо спасіння портновськими, отих зрадників та убивць - вагнерівців і беркутні, з сотнями ригів анальних, все буде повторено і з цими серійними убивцями Українців!!
Хіба що, вони встигнуть вчинити, оте прикре самогубство, знаючи оцінку своїх убивств Українців!!??!!
показати весь коментар
27.10.2025 10:29 Відповісти
На керівних посадах як завжди вбивці Українського народу. Як вони там з'явились?
показати весь коментар
27.10.2025 10:38 Відповісти
я б їх застрелив ще до суду
показати весь коментар
27.10.2025 10:46 Відповісти
расстрел через повешение.
показати весь коментар
27.10.2025 10:54 Відповісти
 
 