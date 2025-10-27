Керівник охорони вишу Дніпра та начальник дільниці водопостачання на Запоріжжі коригували удари РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано двох російських агентів, які коригували російські удари у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Завдання агентів РФ
Чоловіки мали одного спільного куратора від ФСБ та діяли у двох різних областях. Головним завдання був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.
Хто вони?
ФСБ завербувала керівника охорони одного з провідних університетів Дніпра.
"Чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає у РФ та працює на російську спецслужбу", - йдеться в повідомленні.
Згодом він "підключив" до співпраці свого знайомого - очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.
Що робили агенти РФ?
Під час повітряних тривог чоловіки для збору координат об'їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.
Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані дані.
Обох фігурантів було затримано та отримано докази роботи на спецслужби РФ.
Наразі СБУ повідомила чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Якщо гроші Українців направити на оті, якісь ракетні програми на кшалт фламінги, тоді будівництво фортифікацій маєтків у Козині, буде зупинено!! Міндіч з чернишовим та керівником будівельної компанії, на таке підти не можуть!! Є пріоритети у зелупнів!!
стефанчуки з коломойським і шуфричем, можуть засвідчити це у чергового, «доброчесного» гетьПрокурора!!
Хіба що, вони встигнуть вчинити, оте прикре самогубство, знаючи оцінку своїх убивств Українців!!??!!