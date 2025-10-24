УКР
Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

медіа-соратник Медведчука

Служба безпеки України завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо політкоментатора з медіапулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

За даними СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви, де став учасником кремлівських медіапроєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Їхню діяльність, як зазначають у відомстві, координували спецслужби РФ під керівництвом Віктора Медведчука.

Підтримка агресії РФ проти України

Слідство встановило, що Молчанов систематично виступав на російських пропагандистських каналах, де підтримував агресію РФ проти України та поширював фейки. Також він організовував у країнах ЄС акції із закликами до згортання підтримки України та використовував Telegram і YouTube для розповсюдження дезінформації.

Підозри

Підозрюваному інкримінують порушення трьох статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

  • ч. 6 ст. 111-1 - співпраця з країною-агресором у сфері інформаційної діяльності;

  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ.

Санкції статей передбачають довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Медведчук Віктор (1720) СБУ (13496) державна зрада (1788)
Ще юрія кота треба за яйця повісити!!!
показати весь коментар
24.10.2025 13:42 Відповісти
Виїхав до Росії? Ну да, коли "Коней вкрали, тоді Ставні закрили"...
показати весь коментар
24.10.2025 13:45 Відповісти
Молчанов ну ну,а розріз,як в "квартала*.
показати весь коментар
24.10.2025 13:48 Відповісти
досі ніяк не можу збагнути!
сбу нищить підарські танки? конструює морські дрони? чи полює на зрадників?
як що полює, то чому ж їх так багато і всі вони живі?
чому вони посеред нас і сбу нікого не бачить?
зате переможно рапортує про тих хто втік.... про якісь суди....
показати весь коментар
24.10.2025 13:48 Відповісти
Львів'янка в Норвегії очікує на прихід Путіна і радить українцям довго не пручатися.
показати весь коментар
24.10.2025 14:14 Відповісти
Йому ці пещерні суди-фікції до одного місця!
показати весь коментар
24.10.2025 14:31 Відповісти
Скільки цього колоборанського бидла на росії : подоляка ,іщенко ,погребинський ,олійник ,сівкович ,табачник,монтян ,царьов та інша мерзота ,а ще блогери мільйоники арестович ,шарій.
показати весь коментар
24.10.2025 14:50 Відповісти
 
 