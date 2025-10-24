Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Служба безпеки України завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо політкоментатора з медіапулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.

За даними СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви, де став учасником кремлівських медіапроєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Їхню діяльність, як зазначають у відомстві, координували спецслужби РФ під керівництвом Віктора Медведчука.

Підтримка агресії РФ проти України

Слідство встановило, що Молчанов систематично виступав на російських пропагандистських каналах, де підтримував агресію РФ проти України та поширював фейки. Також він організовував у країнах ЄС акції із закликами до згортання підтримки України та використовував Telegram і YouTube для розповсюдження дезінформації.

Підозри

Підозрюваному інкримінують порушення трьох статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 6 ст. 111-1 - співпраця з країною-агресором у сфері інформаційної діяльності;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ.

Санкції статей передбачають довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

