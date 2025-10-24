РУС
Новости Государственная измена
1 455 7

Уехал в РФ, где выступал на пропагандистских каналах: будут судить медиа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

медиа-соратник Медведчука

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении политкомментатора из медиапула Виктора Медведчука Кирилла Молчанова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Молчанов в 2022 году выехал в Москву, где стал участником кремлевских медиапроектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Их деятельность, как отмечают в ведомстве, координировали спецслужбы РФ под руководством Виктора Медведчука.

Поддержка агрессии РФ против Украины

Следствие установило, что Молчанов систематически выступал на российских пропагандистских каналах, где поддерживал агрессию РФ против Украины и распространял фейки. Также он организовывал в странах ЕС акции с призывами к сворачиванию поддержки Украины и использовал Telegram и YouTube для распространения дезинформации.

Подозрения

Подозреваемому инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

  • ч. 6 ст. 111-1 - сотрудничество со страной-агрессором в сфере информационной деятельности;

  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ.

Санкции статей предусматривают пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Ще юрія кота треба за яйця повісити!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 13:42 Ответить
Виїхав до Росії? Ну да, коли "Коней вкрали, тоді Ставні закрили"...
показать весь комментарий
24.10.2025 13:45 Ответить
Молчанов ну ну,а розріз,як в "квартала*.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:48 Ответить
досі ніяк не можу збагнути!
сбу нищить підарські танки? конструює морські дрони? чи полює на зрадників?
як що полює, то чому ж їх так багато і всі вони живі?
чому вони посеред нас і сбу нікого не бачить?
зате переможно рапортує про тих хто втік.... про якісь суди....
показать весь комментарий
24.10.2025 13:48 Ответить
Львів'янка в Норвегії очікує на прихід Путіна і радить українцям довго не пручатися.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:14 Ответить
Йому ці пещерні суди-фікції до одного місця!
показать весь комментарий
24.10.2025 14:31 Ответить
 
 