Уехал в РФ, где выступал на пропагандистских каналах: будут судить медиа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ
Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении политкомментатора из медиапула Виктора Медведчука Кирилла Молчанова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
По данным СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Молчанов в 2022 году выехал в Москву, где стал участником кремлевских медиапроектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Их деятельность, как отмечают в ведомстве, координировали спецслужбы РФ под руководством Виктора Медведчука.
Поддержка агрессии РФ против Украины
Следствие установило, что Молчанов систематически выступал на российских пропагандистских каналах, где поддерживал агрессию РФ против Украины и распространял фейки. Также он организовывал в странах ЕС акции с призывами к сворачиванию поддержки Украины и использовал Telegram и YouTube для распространения дезинформации.
Подозрения
Подозреваемому инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
-
ч. 6 ст. 111-1 - сотрудничество со страной-агрессором в сфере информационной деятельности;
-
ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ.
Санкции статей предусматривают пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сбу нищить підарські танки? конструює морські дрони? чи полює на зрадників?
як що полює, то чому ж їх так багато і всі вони живі?
чому вони посеред нас і сбу нікого не бачить?
зате переможно рапортує про тих хто втік.... про якісь суди....