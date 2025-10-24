Уехал в РФ, где выступал на пропагандистских каналах: будут судить медиа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении политкомментатора из медиапула Виктора Медведчука Кирилла Молчанова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Молчанов в 2022 году выехал в Москву, где стал участником кремлевских медиапроектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Их деятельность, как отмечают в ведомстве, координировали спецслужбы РФ под руководством Виктора Медведчука.

Поддержка агрессии РФ против Украины

Следствие установило, что Молчанов систематически выступал на российских пропагандистских каналах, где поддерживал агрессию РФ против Украины и распространял фейки. Также он организовывал в странах ЕС акции с призывами к сворачиванию поддержки Украины и использовал Telegram и YouTube для распространения дезинформации.

Подозрения

Подозреваемому инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 6 ст. 111-1 - сотрудничество со страной-агрессором в сфере информационной деятельности;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ.

Санкции статей предусматривают пожизненное заключение с конфискацией имущества.

