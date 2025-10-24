Затримано агента ФСБ, який мав підпалити будівлю Інституту національної пам’яті у центрі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно із Нацполіцією затримали зрадника, який у Вінниці скоїв підпал авто і планував ще один — в урядовій будівлі столиці.

Агент ФСБ отримав завдання підпалити автомобіль у Вінниці. Як підтвердження виконання "роботи", чоловік зняв та надіслав замовникам відео, після чого отримав оплату, передає Цензор.НЕТ.









Це стало першим етапом "перевірки". Наступне завдання було складнішим — поїхати до столиці та підпалити Український інститут національної пам’яті.

Для цього зловмисник винайняв подобово житло неподалік від зазначеного об'єкта, проводив огляд місця майбутнього злочину, а також підбирав шляхи втечі.

Поліцейські завадили намірам чоловіка та затримали його на етапі планування підпалу урядової будівлі.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

