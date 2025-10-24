УКР
Затримано агента ФСБ, який мав підпалити будівлю Інституту національної пам’яті у центрі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно із Нацполіцією затримали зрадника, який у Вінниці скоїв підпал авто і планував ще один — в урядовій будівлі столиці.

Агент ФСБ отримав завдання підпалити автомобіль у Вінниці. Як підтвердження виконання "роботи", чоловік зняв та надіслав замовникам відео, після чого отримав оплату, передає Цензор.НЕТ.

Це стало першим етапом "перевірки". Наступне завдання було складнішим — поїхати до столиці та підпалити Український інститут національної пам’яті.

Для цього зловмисник винайняв подобово житло неподалік від зазначеного об'єкта, проводив огляд місця майбутнього злочину, а також підбирав шляхи втечі.

Поліцейські завадили намірам чоловіка та затримали його на етапі планування підпалу урядової будівлі.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вінниця (652) Вінницька область (1105) Нацполіція (15612) СБУ (13501) ФСБ (1489) Вінницький район (49)
Чергова мерзенна гнида...
24.10.2025 11:02 Відповісти
Цей довбодятел мабудь з каністрами так й перся пішки...по Липках..

На уранові коппльні.
24.10.2025 11:05 Відповісти
Мабуть, хотів вчинити прикре самоспалення для ******???
Протест, проти міндічів-чирнишових???
24.10.2025 11:08 Відповісти
Одне не зрозуміло: навіщо ФСБ підпалювати будівлю Інституту національної пам'яті у центрі Києва.
24.10.2025 11:50 Відповісти
Тому, що там сидять нацисти яких треба показово покарати.... Для пропагандонської величі роССії...
24.10.2025 17:20 Відповісти
Для цього російським досить витратити один, може два, "шахеди". Навіщо такі складнощі з агентом?
24.10.2025 21:03 Відповісти
За такою логікою кацапи знищили б давно вже всі держустанови в Києві. Але мабуть шось йде не так...
24.10.2025 21:18 Відповісти
Що з такою паскудою робити ? тільки смерть виправить цього виродка.
24.10.2025 11:52 Відповісти
 
 