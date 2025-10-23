Викрито канали незаконного обігу зброї та боєприпасів в Україні: затримано 9 людей. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно із Нацполіцією та Державним бюро розслідувань затримали 9 людей, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї в Україні.

За результатами комплексних заходів затримано ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій, передає Цензор.НЕТ.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння.

В яких регіонах було вилучено зброю та боєприпаси

Так, на Дніпропетровщині затримано 4 фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат.

В Одеській області викрито ще 4 торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю. За матеріалами справи, зловмисник залучив спільника "на волі", щоб продати у місті "трофейні" гранатомети.

Також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат.

Крім того, затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини.

На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував "замовникам" вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів.

Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язення

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру, а саме, - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Загалом вилучено понад 20 одиниць вогнепальної зброї, майже 15 000 набоїв різних калібрів, а також вибухові пристрої та гранати різних типів.

