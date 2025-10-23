УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9639 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконна торгівля зброєю Незаконне зберігання зброї
1 021 4

Викрито канали незаконного обігу зброї та боєприпасів в Україні: затримано 9 людей. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно із Нацполіцією та Державним бюро розслідувань затримали 9 людей, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї в Україні.

За результатами комплексних заходів затримано ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій, передає Цензор.НЕТ.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння.

В яких регіонах було вилучено зброю та боєприпаси

  • Так, на Дніпропетровщині затримано 4 фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат.
  • В Одеській області викрито ще 4 торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю. За матеріалами справи, зловмисник залучив спільника "на волі", щоб продати у місті "трофейні" гранатомети.
  • Також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат.
  • Крім того, затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини.
  • На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував "замовникам" вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу

Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язення

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру, а саме, - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Загалом вилучено понад 20 одиниць вогнепальної зброї, майже 15 000 набоїв різних калібрів, а також вибухові пристрої та гранати різних типів.

Також читайте: СБУ і Нацполіція затримали ще 4 ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж

зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя

Читайте: Викрито і затримано чоловіка, який обіцяв "домовитися" про фіктивну інвалідність за $8200. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2368) Одеська область (3583) зброя (7809) Нацполіція (15601) СБУ (13494) ДБР (3783) Дніпропетровська область (4399) Житомирська область (1323)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять про то же. Пока не будет введён закон об продаже огнестрела и с правом ношения, а законопроект доработанный уже 5 лет лежит в раде-зраде, ситуация будет ухудшатся окончательно. Право на оружие, как право на самозащиты личности и собственности--- право Конституционное!!! Оружие в нашей стране есть у власти, уголовников, силовиков, наградное. А у плательщиков налогов, народа, нет! Не спать хуторянские, не спать!
показати весь коментар
23.10.2025 14:19 Відповісти
Знову те саме. Поясніть, будь ласка, чим (особисто Вам) допоможе такий закон? Ви будете ходити по вулицях з пістолетом чи автоматом? Яким чином Ви збираєтесь захищати свою особистість та власність? Від кого? Чи не від ТЦКашників часом? )
показати весь коментар
23.10.2025 14:51 Відповісти
Пояснюю. Легалізація обігу короткостволів і автоматичної зброї знищить підпільний/чорний ринок зброї. Гладкостволи ніхто не продає підпільно. Далі, саме розуміння злочинців, що проти них може бути застосована зброя зменшить їхні прагнення і заспокоїть наміри. Вже є судові прецеденти де використання гладкостволів (мисливської зброї) проти злочинців, які влізли в домоволодіння було виправдано в судовому порядку. Короткоствол в кобурі на поясі зупинить ******** на 100500%, а злочинців з наміром - відсотків на 90. Мєнти давно вже все це прорахували, але немає політичної волі. Загибель міністра МВС Дениса Монастирського дуже підозріла - він всіма силами проштовхував закон про обіг зброї для населення. Може за це і прибрали. До речі, мисливської зброї в населення більше 3 млн. одиниць. І щось ніхто не перестрілявся нею.
показати весь коментар
23.10.2025 15:13 Відповісти
Меддовіка 850гр віднапеолога і психіатра дохвільга служба ще трішки і вже на руаах зброя а криміпальники мають арсенали депутати мають арсенали судді чиноврики зі зброєю а тихушників що переробили стартові під бойові не раховано тож які ле закон боїшся сиди дома не вештайся де не треба
показати весь коментар
23.10.2025 15:07 Відповісти
 
 