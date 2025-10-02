УКР
СБУ і Нацполіція затримали ще 4 ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої.

Так, на Херсонщині "на гарячому" затримано 58-річного мешканця Бериславського району, який намагався продати "трофейну" реактивну протитанкову гранату РПГ-26, повідомляє Цензор.НЕТ,

За матеріалами справи, ділок зберігав засоби ураження у власному будинку під ліжком. Під час огляду схованки додатково виявлено: корпуси гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами, 5 тротилових шашок; понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

Як встановило розслідування, виявлені зразки озброєння фігурант знайшов на колишніх місцях дислокації ворожих військ у період окупації правобережжя регіону.

У Чернігівській області затримано 48-річного місцевого жителя, який займався виготовленням саморобної вибухівки та маскував її під вогнегасники. Підпільну "майстерню" він облаштував прямо на території власного домоволодіння. Під час обшуку там виявлено готові СВП, вибухові речовини та інші складові для виготовлення саморобних бомб.

На Рівненщині підозру отримав безробітний мешканець області, який намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах. Бойовий арсенал для продажу зловмисник зберігав у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання. Під час обшуку зі схрону вилучили 9 артпострілів та 4 бойові гранати, одна з них до підствольного гранатомета.

У Черкаській області затримано колишнього військового, який намагався підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба безпеки затримала безробітне подружжя, яке на замовлення РФ готувало теракт в Одесі. ФОТО

Нацполіція (15527) СБУ (13424) Рівненська область (1229) Херсонська область (6262) Черкаська область (135) Чернігівська область (1074)
«вільні люди мають зброю», не знаю чия ця мудра фраза.Тут добавити нічого. В Україні зброя у СБУшників, ментів, прокурорів, депутатів, і прочої шобли.
показати весь коментар
02.10.2025 13:47 Відповісти
А в яких цивілізованих країнах дозволено мати бойові гранати, протипіхотні міни, РПГ?
показати весь коментар
02.10.2025 13:50 Відповісти
Та жінка ж,що вона розуміє?? Що торгівля смертю це зло,не приходить на думку!
показати весь коментар
02.10.2025 14:00 Відповісти
Я про гранати, міни та РПГ нічого не писала. Але б вони мені точно згодились коли русня в лютому 2022 року як по червоній доріжкі колоною заходила в моє місто. Місто , в якому завчасно наш зепрезидент наказав всю зброю яку тільки можно було вивезти, навіть машини які б могли транспортувати добровольців до військових частин. А про держави, то ось вам перелік: США, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Естонія. Якінь ривень свободи людей там і який в Україні.
показати весь коментар
02.10.2025 14:19 Відповісти
"А про держави, то ось вам перелік: США, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Естонія."
Перелік чого? Вільне володіння протипіхотними мінами? Які свободи?
показати весь коментар
02.10.2025 14:38 Відповісти
 
 