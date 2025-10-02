СБУ и Нацполиция задержали еще 4 дельцов, которые пытались наладить продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Среди изъятого у злоумышленников - российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства.

Так, на Херсонщине "на горячем" задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26, сообщает Цензор.НЕТ,

По материалам дела, делец хранил средства поражения в собственном доме под кроватью. При осмотре тайника дополнительно обнаружено: корпуса гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами, 5 тротиловых шашек; более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.

Как установило расследование, обнаруженные образцы вооружения фигурант нашел на бывших местах дислокации вражеских войск в период оккупации правобережья региона.

В Черниговской области задержан 48-летний местный житель, который занимался изготовлением самодельной взрывчатки и маскировал ее под огнетушители. Подпольную "мастерскую" он обустроил прямо на территории собственного домовладения. Во время обыска там обнаружены готовые СВП, взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб.

На Ривненщине подозрение получил безработный житель области, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина к нему, которые он достал через знакомых во фронтовых районах. Боевой арсенал для продажи злоумышленник хранил в яме, которую выкопал посреди леса недалеко от места жительства. Во время обыска из тайника изъяли 9 артвыстрелов и 4 боевые гранаты, одна из них к подствольному гранатомету.

В Черкасской области задержан бывший военный, который пытался подпольно продать автомат АК-74, снаряженный магазином и глушителем, и более 50 патронов калибра 5,45 мм. Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

















Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба безопасности задержала безработных супругов, которые по заказу РФ готовили теракт в Одессе. ФОТО