Раскрыты каналы незаконного оборота оружия и боеприпасов в Украине: задержаны 9 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Государственным бюро расследований задержали 9 человек, которые пытались наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия в Украине.

По результатам комплексных мер задержаны дельцы, которые торговали средствами поражения, которые были нелегально вывезены из прифронтовых районов и зон боевых действий, передает Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у злоумышленников - российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения.

В каких регионах было изъято оружие и боеприпасы

Так, на Днепропетровщине задержаны 4 фигурантов, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.

В Одесской области разоблачены еще 4 торговцев оружием. Среди них - 33-летний уголовник, который находится в СИЗО за наркоторговлю. По материалам дела, злоумышленник привлек сообщника "на свободе", чтобы продать в городе "трофейные" гранатометы.

Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а сейчас пытался сбыть партию российских гранат.

Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные с Херсонщины.

На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника из воинской части, который за деньги предлагал "заказчикам" вывезти из подразделения арсенал боеприпасов.

Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении, а именно, - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Всего изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, почти 15 000 патронов различных калибров, а также взрывные устройства и гранаты различных типов.

