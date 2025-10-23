РУС
Раскрыты каналы незаконного оборота оружия и боеприпасов в Украине: задержаны 9 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Государственным бюро расследований задержали 9 человек, которые пытались наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия в Украине.

По результатам комплексных мер задержаны дельцы, которые торговали средствами поражения, которые были нелегально вывезены из прифронтовых районов и зон боевых действий, передает Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у злоумышленников - российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения.

В каких регионах было изъято оружие и боеприпасы

  • Так, на Днепропетровщине задержаны 4 фигурантов, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.
  • В Одесской области разоблачены еще 4 торговцев оружием. Среди них - 33-летний уголовник, который находится в СИЗО за наркоторговлю. По материалам дела, злоумышленник привлек сообщника "на свободе", чтобы продать в городе "трофейные" гранатометы.
  • Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а сейчас пытался сбыть партию российских гранат.
  • Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные с Херсонщины.
  • На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника из воинской части, который за деньги предлагал "заказчикам" вывезти из подразделения арсенал боеприпасов.

Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении, а именно, - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Всего изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, почти 15 000 патронов различных калибров, а также взрывные устройства и гранаты различных типов.

боеприпасы (2427) Одесская область (3909) оружие (10505) Нацполиция (16870) СБУ (20543) ГБР (3256) Днепропетровская область (4603) Житомирская область (1448)
Опять про то же. Пока не будет введён закон об продаже огнестрела и с правом ношения, а законопроект доработанный уже 5 лет лежит в раде-зраде, ситуация будет ухудшатся окончательно. Право на оружие, как право на самозащиты личности и собственности--- право Конституционное!!! Оружие в нашей стране есть у власти, уголовников, силовиков, наградное. А у плательщиков налогов, народа, нет! Не спать хуторянские, не спать!
23.10.2025 14:19
Знову те саме. Поясніть, будь ласка, чим (особисто Вам) допоможе такий закон? Ви будете ходити по вулицях з пістолетом чи автоматом? Яким чином Ви збираєтесь захищати свою особистість та власність? Від кого? Чи не від ТЦКашників часом? )
23.10.2025 14:51
Пояснюю. Легалізація обігу короткостволів і автоматичної зброї знищить підпільний/чорний ринок зброї. Гладкостволи ніхто не продає підпільно. Далі, саме розуміння злочинців, що проти них може бути застосована зброя зменшить їхні прагнення і заспокоїть наміри. Вже є судові прецеденти де використання гладкостволів (мисливської зброї) проти злочинців, які влізли в домоволодіння було виправдано в судовому порядку. Короткоствол в кобурі на поясі зупинить ******** на 100500%, а злочинців з наміром - відсотків на 90. Мєнти давно вже все це прорахували, але немає політичної волі. Загибель міністра МВС Дениса Монастирського дуже підозріла - він всіма силами проштовхував закон про обіг зброї для населення. Може за це і прибрали. До речі, мисливської зброї в населення більше 3 млн. одиниць. І щось ніхто не перестрілявся нею.
23.10.2025 15:13
Меддовіка 850гр віднапеолога і психіатра дохвільга служба ще трішки і вже на руаах зброя а криміпальники мають арсенали депутати мають арсенали судді чиноврики зі зброєю а тихушників що переробили стартові під бойові не раховано тож які ле закон боїшся сиди дома не вештайся де не треба
23.10.2025 15:07
 
 