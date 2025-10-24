Задержан агент ФСБ, который должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали предателя, который в Виннице совершил поджог автомобиля и планировал еще один - в правительственном здании столицы.

Агент ФСБ получил задание поджечь автомобиль в Виннице. В качестве подтверждения выполнения "работы", мужчина снял и отправил заказчикам видео, после чего получил оплату, передает Цензор.НЕТ.









Это стало первым этапом "проверки". Следующая задача была сложнее - поехать в столицу и поджечь Украинский институт национальной памяти.

Для этого злоумышленник снял посуточно жилье неподалеку от указанного объекта, проводил осмотр места будущего преступления, а также подбирал пути побега.

Полицейские помешали намерениям мужчины и задержали его на этапе планирования поджога правительственного здания.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

