Задержан агент ФСБ, который должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали предателя, который в Виннице совершил поджог автомобиля и планировал еще один - в правительственном здании столицы.
Агент ФСБ получил задание поджечь автомобиль в Виннице. В качестве подтверждения выполнения "работы", мужчина снял и отправил заказчикам видео, после чего получил оплату, передает Цензор.НЕТ.
Это стало первым этапом "проверки". Следующая задача была сложнее - поехать в столицу и поджечь Украинский институт национальной памяти.
Для этого злоумышленник снял посуточно жилье неподалеку от указанного объекта, проводил осмотр места будущего преступления, а также подбирал пути побега.
Полицейские помешали намерениям мужчины и задержали его на этапе планирования поджога правительственного здания.
Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
