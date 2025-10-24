РУС
Задержан агент ФСБ, который должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали предателя, который в Виннице совершил поджог автомобиля и планировал еще один - в правительственном здании столицы.

Агент ФСБ получил задание поджечь автомобиль в Виннице. В качестве подтверждения выполнения "работы", мужчина снял и отправил заказчикам видео, после чего получил оплату, передает Цензор.НЕТ.

поджог автомобиля
поджог автомобиля
поджог автомобиля
поджог автомобиля

Это стало первым этапом "проверки". Следующая задача была сложнее - поехать в столицу и поджечь Украинский институт национальной памяти.

Для этого злоумышленник снял посуточно жилье неподалеку от указанного объекта, проводил осмотр места будущего преступления, а также подбирал пути побега.

Полицейские помешали намерениям мужчины и задержали его на этапе планирования поджога правительственного здания.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

задержание СБУ
задержание СБУ
задержание СБУ
задержание СБУ

Чергова мерзенна гнида...
24.10.2025 11:02 Ответить
Цей довбодятел мабудь з каністрами так й перся пішки...по Липках..

На уранові коппльні.
24.10.2025 11:05 Ответить
Мабуть, хотів вчинити прикре самоспалення для ******???
Протест, проти міндічів-чирнишових???
24.10.2025 11:08 Ответить
Одне не зрозуміло: навіщо ФСБ підпалювати будівлю Інституту національної пам'яті у центрі Києва.
24.10.2025 11:50 Ответить
Тому, що там сидять нацисти яких треба показово покарати.... Для пропагандонської величі роССії...
24.10.2025 17:20 Ответить
Для цього російським досить витратити один, може два, "шахеди". Навіщо такі складнощі з агентом?
24.10.2025 21:03 Ответить
За такою логікою кацапи знищили б давно вже всі держустанови в Києві. Але мабуть шось йде не так...
24.10.2025 21:18 Ответить
Що з такою паскудою робити ? тільки смерть виправить цього виродка.
24.10.2025 11:52 Ответить
 
 